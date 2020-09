USO denuncia que el inicio del curso está "lleno de incidencias"

Según ha informado USO Baleares este lunes en una nota de prensa, las principales incidencias registradas en el inicio de este curso se pueden resumir en cuatro bloques, la falta de personal, la falta de espacios y de material higiénico y sanitario y, por último, problemas organizativos de todo tipo.

En este sentido, ha alertado, los datos que han sido facilitados por la Administración semana tras semana indican un agravamiento paulatino de la pandemia y, como consecuencia, crece la inseguridad de los trabajadores del sector educativo, ante posibles contagios.

"LA VUELTA AL COLE NO PUEDE SER SEGURA POR DEFINICIÓN"

Por este motivo, el sindicato ha opinado que "la vuelta al cole no puede ser segura por definición", si no, ha añadido, "que expliquen por qué son peligrosas en este momento las reuniones de más de cinco o diez personas -según la zona-, pero no las de varias decenas de alumnos todos los días en un aula".

Ante esta situación, han adelantado que en la próxima Mesa de la Concertada, que se celebrará este martes, a las 9,30 reivindicarán incrementos de plantilla en coordinación con los equipos directivos; la presencia de personal de enfermería en los centros, especialmente en los de educación especial; que personal docente vulnerable tenga una especial consideración para no poner en riesgo su salud; y, por último, que se realicen test PCR y pruebas serológicas, de una forma periódica a todo el personal de los centros.

OTRAS CUESTIONES

Por otro lado, USO ha denunciado que se está produciendo una fuga de docentes de la escuela concertada a la pública; así como que el Gobierno ha planteado para los próximos presupuestos, la congelación de salarios e incluso el recorte de los mismos tanto de funcionarios como de los profesionales de la enseñanza.

Ante esto último, el sindicato ha exigido que los Presupuestos Generales del Estado contemplen un incremento de financiación en Educación que permita garantizar la provisión de medios a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sus trabajadores y alumnado en todo el territorio nacional, para adoptar las nuevas medidas de Seguridad e Higiene para hacer frente a la COVID-19.