Mila Ximénez carga duramente contra Bertín Osborne: "No me gustaba su actitud con las mujeres"

Bertín Osborne fue este domingo el protagonista de Hormigas blancas, que hizo un repaso a la vida personal y profesional del cantante y presentador.

Una de las colaboradoras para hablar de todo eso fue Mila Ximénez. La veterana periodista dio su opinión sobre el madrileño y fue muy dura con él. Preguntada por si habría tenido una relación con él, dijo: "Ni me seduce ni me atrae ni me hubiese luego compensado estar con Bertín, no me gustaba su actitud con las mujeres. No me llama la atención y no me iría con él a ningún sitio".

Además, al colaboradora de Sálvame aseguró que "[las mujeres] no llegaban al amanecer ninguna, pedía un taxi a las tres horas".

"Lo que me molesta es que encima, cuando Bertín va a un plató, babean todas. Se le admite cualquier tipo de broma", se quejó.

En cuanto a su faceta más puramente artística y su supuesta rivalidad con Julio Iglesias, la periodista aseguró: "Voy a decir una cosa que va a sentar fatal. Con respecto al talento, ninguno de los dos está sobrado de talento. Además, que los dos parecen un tótem. No tienen ninguna gracia".

Eso sí, ente tanta crítica también hubo palabras de admiración hacia Osborne. "Como presentador me parece fascinante".