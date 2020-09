Cómica pillada a Lydia Lozano en 'Sábado deluxe' cuando pensaba que estaban en publicidad

Marta López fue este sábado una de las invitadas de Sábado Deluxe. La madrileña volvía al programa donde colabora tras haber sido despedida por conducta irresponsable y lo hacía con un polígrafo en el que dejaba en el punto de mira a algunos de sus compañeros.

Uno de ellos, Lydia Lozano, que, sin quererlo, se convirtió en la reina de la noche. Al menos en las redes sociales. La veterana periodista protagonizó un intenso enfrentamiento con López. Pero la cosa no fue ahí, sino que también fue la protagonista de un cómico momento en el que, además, desvelada un mensaje de su marido hacia Marta.

Lozano se levantaba de su silla furiosa, cogía todas sus cosas y gritaba: "El mensaje en el que Charly te decía 'siento mucho lo que te ha pasado con Merlos' no lo cuentas, ¿verdad? ¡Eso no lo cuentas! "Me voy a fumar!". Y todo en pleno directo.

En ese momento, el resto de colaboradores se quedaban atónitos mirándola mientras ella salía y entraba del plató pensando que el programa aún no se había ido a publicidad. "!Qué estás en directo, qué estás en directo!", le avisó Jorge Javier Vázquez, muerto de la risa.

Entonces, Lozano dio un paso atrás. "Ah, ¿pero no nos íbamos a publi?", dijo ante las risas del resto por su lapsus.