Investigadores extremeños identifican técnicas de programación para mejorar el rendimiento de supercomputadores

En concreto, los investigadores del Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación (CénitS), Javier Corral y Felipe Lemus, dependiente de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, junto al profesor de la Escuela Politécnica de Cáceres, Miguel Ángel Pérez, han evaluado de qué manera repercute el empleo de esos códigos de programación eficientes en el rendimiento obtenido por los centros computacionales de altas prestaciones.

El resultado aparece recogido en un artículo que han titulado "Efficient Code Development for Improving Execution Performance in High-Performance Computing Centers" publicado recientemente en la revista de divulgación científica internacional The Journal of Supercomputing.

Según sostienen los autores, sin la potencia de cálculo intensivo que aporta la computación de alto rendimiento "numerosos proyectos de investigación científica no podrían resolverse debido a su gran complejidad", explica la Junta en una nota de prensa.

Señalan, además, que la infraestructura y recursos de estos centros puede resultar complicada de utilizar. Precisan que por esa razón decidieron desarrollar un transcompilador en el que puedan apoyarse principalmente a investigadores y usuarios sin experiencia, o que carecen aún de las habilidades necesarias en el uso de la programación paralela, a fin de contribuir a la mejora de la eficiencia de su labor en estos centros.

Actualmente los investigadores trabajan en el desarrollo de un módulo adicional para la optimización de fragmentos de código con el fin de reducir sus tiempos de ejecución.