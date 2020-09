Jesús Calleja responde con cariño a Ana Rosa tras apoyar a Fernando Simón y le ofrece participar en 'Planeta Calleja'

La participación en Planeta Calleja del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha sido muy comentada en los últimos días. El epidemiólogo viajó a Mallorca con Jesús Calleja para rodar, hasta el pasado jueves, una de las entregas del programa. Así, Ana Rosa Quintana salió en defensa de ambos al considerar que Simón "tiene derecho" a descansar y, este viernes, Calleja ha respondido.

"Este señor también tiene derecho a tener dos o tres días y a hacer lo que le dé la gana", comentó la conductora deEl programa de Ana Rosa, que un día después ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, aunque poniendo su atención sobre Calleja.

"Calleja pregunta de todo", ha dicho la periodista, que después ha vuelto a dirigirse al aventurero. "Algún día iré contigo, pero haces siempre cosas muy arriesgadas", ha añadido, asegurando que el presentador propone retos complicados: "A mí el buceo como que no me gusta, soy más de ir por encima".

Tras sus palabras, Calleja no ha dudado en responder con un cariñoso tuit. "Pero qué ganas tengo de que te vengas amiga, y te prometo que te cuidaré mucho y haremos solo la aventura que te guste. Llevo años invitándote y no se me arregla... Besos amiga y compañera", ha escrito.