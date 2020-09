El creador de 'El ministerio del tiempo' responde a Abascal tras nombrar su serie: "No sabe cómo funciona"

Miguel Olivares, el director de El ministerio del tiempo (TVE), respondió de manera tajante al líder de Vox, Santiago Abascal, después de que este mencionase la serie para criticar al Gobierno en su perfil de Twitter.

"La fiscalía del nuevo régimen no quiere investigar las mentiras y negligencias que han costado 53.000 muertos. Pero va a poner un fiscal en El Ministerio del Tiempopara reescribir la historia al gusto de Stalin", escribió el político, disconforme con la nueva Ley de Memoria, el proyecto del Ejecutivo al que recurrirá el partido de ultraderecha por "vulnerar los derechos fundamentales".

Así, la mención a la popular ficción no pasó desapercibida para algunos usuarios, así como tampoco se le escapó a su propio creador, quien decidió contestar a Abascal. "Ha oído hablar de la serie, al parecer", avanzó el cineasta.

En las siguientes líneas, aclaró: "Pero no sabe cómo funciona. Gracias por la cita. Esencialmente, porque el tiempo es el que es. Y ElMinisterio del tiempo está para que la Historia no cambie. También, para aprender de los errores cometidos para no volverlos a cometer. No para poner los errores en un altar".

Ha oído hablar de la serie, al parecer. Pero no sabe cómo funciona El Ministerio del Tiempo. Gracias por la cita. https://t.co/O2ctltS17m — javier olivares (@olivares_javier) September 16, 2020

El tuit, que recoge más de 126 'retuits' y supera los 700 'me gusta', cuenta con comentarios a su favor como "demuestra que ni ha visto la serie ni entiende de qué va. Todo un honor para ti, la verdad".

Además, el director se volvió a pronunciar para responder a un tuitero. "Estarás contento. Os habéis convertido en referencia pop hasta de la ultraderecha", expresó el usuario, a lo que respondió Olivares: "Siendo una serie que supuestamente no ve nadie. Nada, a seguir analizando todo a la vieja usanza".