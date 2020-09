Servicios Sociales señala alternativas a las residencias como pisos tutelados

Somalo ha comparecido en el Parlamento de La Rioja junto al consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, quien ha abogado por "revisar" tanto el modelo de residencias como de "protección a las personas mayores".

La comisión ha estado presidida por la exconsejera de Servicios Sociales, la diputada Ana Santos, tras la renuncia de la socialista Ana Belén Lopez. Rubio ha aprovechado esta circunstancia para manifestarle su apoyo por el "trato injusto" que había recibido.

El consejero, al inicio de su intervención, ha exhibido el Acuerdo de Gobernabilidad firmado entre el PSOE, Podemos e IU y ha anunciado: "Si desean conocer nuestros compromisos, sepan que están asociados a este acuerdo". "Nuestra voluntad", por tanto, ha dicho, "es el cumplimiento de este acuerdo".

El consejero ha afirmado: "No somos ni ciegos ni sordos, nuestra obligación está unida al hecho que ha supuesto la crisis del COVID". Ha añadido que, "en el ámbito de los Servicios Sociales la crisis no ha hecho más que emerger".

Ha advertido de que "la crisis está poniendo en dificultad el principio de igualdad de todos los ciudadanos". Ha añadido que, tras la crisis de 2018, en 2019 hubo datos positivos de recuperacion, pero, ahora, "esto ha quebrado".

"Hay una situación concreta en la que es necesario actuar", ha aseverado reconociendo que "tenemos un problema en las residencias de personas mayores".

Junto a esto, ha creído necesario "revisar el modelo de protección a las personas mayores" porque, actualmente, "las personas mayores están siendo discriminadas" por serlo, "se les ve improductivas y no es justo".

"Se ve un gasto público la pensión de una viuda que recibe una cantidad que apenas le permite sobrevivir, cuando es una inversión y es algo productivo, porque permite que el comercio funcione, generar empleo y riqueza", ha relatado.

Así pues, ha anunciado que tendrán que "actuar en esa situación de discriminacion". También ha anunciado que hablará con el Gobierno central sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia y sobre el Ingreso Mínimo Vital, que ha creído "fundamental para el principio de igualdad".

Tras el consejero, ha comparecido el director general de Justicia e Interior, Jorge Mendel, quien ha calificado como "importante" la presencia de la Guardia Civil en el Palacio de Justicia, por lo que ha anunciado que están "trabajando" en la recuperación de su presencia.

La directora general de dependencia, mayores y discapacidad, María Somalo, ha dicho que el "el objetivo prioritario" en Dependencia es "continuar avanzando en la cobertura, intentando cubrir las necesidades de autonomía de todos los ciudadanos dependientes".

Somalo ha apuntado a la necesidad de "procurar ofertarles alternativas de vida independiente a las residencias", para ello ha apostado por poner el acento en la consolidación de los servicios a domicilio, la teleasitencia, o las viviendas.

También ha creído necesario "reforzar los servicios de valoración de la dependencia", porque "si no el sistema difícilmente va a llegar a tiempo".

Ha añadido la necesidad de "revisar, en general, los recursos asistenciales que tenemos y vamos a necesitar en un futuro". Para ello, ha anunciado un "mapa de necesidades, prestando especial atención a quienes viven en el mundo rural".

LEY DEL MENOR

El director general de Servicios Sociales, Jorge Fraile, ha puesto el acento en el hecho de que todos los menores tienen que tener las mismas oportunidades y ha creído que "una buena red de trabajadores sociales lucharía contra el despoblamiento del medio rural".

Ha anunciado que se impulsará la Ley del Menor para "atajar el vertiginoso incremento en el número de menores declarados en situación de riesgo, desamparo o bajo la custodia de la administración".

El número de menores en situación de riesgo ha pasado de 231 en 2013 a 499 en 2019 (incremento del 116 por ciento); en situación de desamparo ha pasado de 194 en 2013 a 183 en 2019 (un 75,96 por ciento más); y bajo guarda de la administración de 114 a 199 (un 74,56 por ciento).

Por último, el director general de politica loca, Ricardo Velasco, ha anunciado que se va a crear una línea de financiación para los ayuntamiento de más 5.000 habitantes (Lardero y Villamediana) para que "tengan tratamento de cabecera de comarca" en la financición local.

A esto ha unido la necesidad de que "todos los municipios tengan oficina electrónica funcionando".

Desde el PSOE, el diputado Santiago Urizarna ha destacado la "visión clara" de que el Gobierno autonómico debe "liderar" el sistema de servicios sociales. "Este Gobierno cree en los Servicios Sociales", ha aseverado, y, ha añadido, aun "con la colaboración de la iniciativa privada, quien tiene que liderarlos es el gobierno".

La diputada de IU, Henar Moreno, ha saludado el "compromiso" de Rubio con el pacto programático. Ha creído necesario "impulsar desde una gestión pública" la ayuda a domicilio. Ha recordado cómo las familias con hijos con discapacidad vieron cortada la atención porque ésta se encuentra derivada a Educación y ha creído que tiene que volver a servicios sociales.

Desde Ciudadanos, Belinda León ha lamentado estar en un "volver a empezar" después de la reorganización de la Consejería. Ha señalado que no hay "tiempo" para el aterrizado porque hacen falta "medidas para la segunda ola que ha entrado ya en las residencias" y ha espero "cambios y medidas diferentes a marzo".

La 'popular' Catalina Bastida ha dicho haber asistido a "una conferencia, un discurso vacío y continuista". "Me marcho más preocupada de lo que estaba porque no nos han mostrado una hoja de ruta", ha señalado. Ha criticado que "los más vulnerables no están recibiendo las ayudas que necesitan para poder respirar".