Cómo convertir tu televisión en una 'smart TV' en un solo paso (y por menos de 60 euros)

La oferta de contenidos VOD no deja de crecer y tampoco las plataformas de streaming que ofrecen amplios catálogos de series, películas, documentales y un sinfín de propuestas audiovisuales para entretenernos. No es de extrañar que, ante tanta opción, cada vez sean más los que se suman a este modo de ver la televisión en el que puedes elegir qué quieres ver, durante cuánto rato... ¡y sin anuncios!Netflix es la plataforma preferida por los españoles, pero le siguen muy de cerca otras competidoras como Disney+ (que cuenta con siete días de prueba) , HBO o Prime Video (incluido en la suscripción Prime de Amazon). Además, muchos de los usuarios no se conforman con estar activos en una, sino que disponen de perfiles en un par de ellas (como mínimo) para poder acceder a un catálogo aún más amplio de contenidos. En estos casos, lo difícil es elegir qué ver.

Claro que, para acceder a todas estas plataformas y, por tanto, a su catálogo, debemos tener una smart TV, o lo que es lo mismo para los desconectados del universo techie, una televisión con acceso a internet. Aunque la mayoría de las que ahora venden en el mercado ya la incorporan, todavía hay muchos hogares que no cuentan con esta prestación en su dispositivo. ¡Pero que no cunda el pánico! Existen soluciones para dotar de conexión a nuestra televisión y poder disfrutar de todo el contenido de streaming. El fire TV stick, de Amazon, es una de ellas y, por 60 euros, podemos conseguir una smart TV... ¡con Alexa integrada! ¿Quieres descubrir todas sus características?

Este dispositivo permite visualizar contenido en 4K. Amazon

Las prestaciones que te van a convencer

Streaming en 4K. Uno de los indiscutibles puntos fuertes de este reproductor de contenido multimedia en ‘streaming’, “el más potente”, según Amazon, es que cuenta con una antena ‘wifi’ de nuevo diseño y funciones optimizadas que permite ver en 4K y, además, en Ultra HD. Así, nos asegura que podremos disfrutar con calidad de nuestras películas y series favoritas con una imagen espectacular (también compatible con Dolby Vision, HDR y HDR10+) y con un sonido envolvente.

Uno de los indiscutibles puntos fuertes de este reproductor de contenido multimedia en ‘streaming’, “el más potente”, según Amazon, es que cuenta con una antena ‘wifi’ de nuevo diseño y funciones optimizadas que permite ver en 4K y, además, en Ultra HD. Así, nos asegura que podremos disfrutar con calidad de nuestras películas y series favoritas con una imagen espectacular (también compatible con Dolby Vision, HDR y HDR10+) y con un sonido envolvente. Compatible con... Además de poder disfrutar de todos los contenidos de Amazon Prime Video, este ‘stick’ tiene acceso directo a Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Disney+, Apple TV y otros servicios, aunque es posible que se requieran suscripciones separadas. Además, cabe destacar que, los miembros de la primera plataforma tendrán acceso ilimitado a miles de películas y episodios de series de televisión, así como a más de 2 millones de canciones sin anuncios con Prime Music.

Además de poder disfrutar de todos los contenidos de Amazon Prime Video, este ‘stick’ tiene acceso directo a Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Disney+, Apple TV y otros servicios, aunque es posible que se requieran suscripciones separadas. Además, cabe destacar que, los miembros de la primera plataforma tendrán acceso ilimitado a miles de películas y episodios de series de televisión, así como a más de 2 millones de canciones sin anuncios con Prime Music. “Alexa, pon....”. Al tener integrada a la asistente personal de Amazon, nos puede ayudar, además de en la selección de contenidos, a darnos otra información, relativa, por ejemplo, al tiempo que va a hacer (y motivos para quedarnos en casa disfrutando de un plan de sofá y mantita), apagar las luces por nosotros o, incluso, darnos acceso a las cámaras compatibles que tengamos instaladas en casa.

