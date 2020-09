Podemos valora la iniciativa de Emacsa de instalar placas fotovoltaicas en sus edificios

En una nota, la edil ha aseverado que se congratulan de esta iniciativa y "ojalá éste sea el detonante para que el resto de las empresas públicas y el propio Consistorio tomen también ese camino en todos los edificios municipales para cubrir en parte su autoconsumo".

Al respecto, Pedrajas ha resaltado "el doble objetivo de ser autosuficientes y ahorrar una cantidad ingente de dinero, además de contribuir favorablemente al cuidado del medioambiente, no generando dióxido de carbono en la producción de la electricidad mediante el cada vez mayor uso de fuentes renovables".

"Evidentemente, y hasta que técnicamente no se resuelvan las deficiencias que aún hay en este sentido, tanto en Emacsa como en el resto de entidades públicas municipales cuando se aplique el sistema, tenemos que mantener el enganche con la red eléctrica obligatoriamente, para los días que no haya sol, porque somos un servicio básico y no podemos depender sólo de acumuladores que se pueden agotar o fallar", ha explicado la concejal.

No obstante, ha añadido que "eso no puede impedir que por el bien ambiental de la ciudad y de las arcas municipales también no se profundice cada vez más en las renovables".

Según se ha explicado en el consejo, en febrero pasado ya se adquirieron las primeras placas para colocarlas en la estación de Guadanuño y en La Golondrina, y posteriormente se seguirán con las demás instalaciones previstas. En total, "la inversión aproximada es de 216.000 euros, pero, a cambio, el ahorro que supondría es mucho mayor", ha apostillado la edil, entre otros aspectos.