Melanie Griffith desvela cuál es su secreto para una piel perfecta: "Es como la fuente de la juventud"

El cuidado de la piel es fundamental para muchas celebridades del panorama actual. Mientras Blanca Suárez compartió su pequeño truco para darle luminosidad, Melanie Griffith ha explicado su rutina perfecta.

La actriz tiene un ritual diario para su rostro; "Mi madre (Tippi Hendren) siempre se ha cuidado impecablemente. A través de eso, aprendí a cuidar mi piel", ha contado a la revista People.

A lo largo de su vida lo ha intentado "todo", pero hace unos cuatro años, conoció a través de su hermana, lo que ella llama "la fuente de la juventud" creado por el alemán Augustinus Bader.

La marca se llama OG The Rich Cream y la estadounidense invirtió en la empresa poco tiempo después. Ahora, utiliza para el cuidado del cuerpo y la piel esta firma casi exclusivamente.

"Por la mañana, uso The Face Oil, luego The Cream. Por la noche, uso The Face Oil y The Rich Cream. Ah, y me encanta The Body Lotion para el día, y The Body Oil con The Body Cream encima por la noche. Mi piel es buena, pero se mantiene más joven", comentó al medio.

Asimismo, explicó que es una especie de embajadora: "Después de invertir en la empresa, comencé a llevárselo a todos mis amigos. Ni siquiera estaba el proyecto terminado, pero les encantó. Luego, a través de un par de novias, conocí a Cassandra Gray de Violet Grey, y ella se enamoró y empezó a venderla".