Preguntas y respuestas sobre la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

Este martes 15 de septiembre se ha empezado a multar a los vehículos más contaminantes que circulan por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Rondas Barcelona. Las sanciones tenían que aplicarse inicialmente en abril, pero la situación que generó la pandemia de Covid-19 llevaron a aplazarlas hasta ahora. Estas son las principales claves de la normativa que afectará al área:

¿Qué zona comprende la ZBE?

Es un área de 95 kilómetros cuadrados comprendida entre las rondas -excluidas- que incluye la capital catalana y otros cuatro municipios metropolitanos -Sant Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat-.

¿A qué vehículos afecta la prohibición de circular por la ZBE?

A los coches, motocicletas y ciclomotores que no tienen la posibilidad de obtener la etiqueta ambiental de la DGT porque son de gasolina anteriores al año 2000 o diésel anteriores a 2005 o 2006. La web zbe.barcelona permite comprobar si su vehículo está afectado o no. No es obligatorio llevar la etiqueta en el coche o moto, pues se controla a los infractores a través de un sistema de lectura de matrículas.

¿Qué número de vehículos aproximadamente no podrán circular?

Unos 15.000 turismos y motos -un 3% del parque circulante- no podrán circular por la ZBE al no disponer de etiqueta ambiental de la DGT, si bien algunos de estos vehículos quedaran exentos de la sanción al estar registrados para uso excepcional. Lo ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia. Según datos municipales de este lunes, un 3% del parque circulante de turismos y motos circula por la ciudad sin etiqueta ambiental, y también un 1,7% de furgonetas, vehículos pesados y destinados al transporte colectivo, aunque éstos tienen una moratoria.

¿Cuándo está prohibida la circulación por la zona?

De lunes a viernes laborables de las 7 a las 20 horas.

¿Cuál es el importe de las multas?

Es de entre 100 y 500 euros en función de la gravedad del incumplimiento. Habitualmente, se considerarán infracciones leves, con sanciones de 100 euros, las de motos, turismos y furgonetas con una masa máxima autorizada de 3,5 toneladas; y graves (200 euros), las de autocares, furgonetas con más capacidad y camiones. Sin embargo, en caso de episodio de contaminación, las leves pasarán a ser graves y las graves, muy graves (500 euros). Cualquier coche multado que al cabo de 90 minutos siga circulando por la ZBE podrá volver a ser sancionado, y así sucesivamente cada hora y media. En caso de reincidencia, el importe se puede incrementar un 30% respecto al mínimo.

¿Por qué no se ha empezado a multar antes?

Por la pandemia y porque se ha dado un tiempo para que los conductores se adapten a la nueva normativa. En total, se han enviado más de 42.000 cartas de aviso a los propietarios de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, ha informado este martes el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia.

¿Cómo se controla la ZBE?

Mediante una red de 66 cámaras instaladas en una veintena de puntos y unos 30 vehículos especiales con cámaras a bordo de la Guàrdia Urbana.

¿Qué vehículos están exentos de respetar la prohibición aunque sean contaminantes?

Los de personas con movilidad reducida, las unidades de servicios especiales (policía, bomberos y ambulancias) y esenciales (médicas o funerarias) y vehículos que presten servicios singulares, como los blindados, las unidades móviles de radio y televisión, los que se usan como taller o laboratorio, los adaptados para vender o exponer artículos, los de ferias, los destinados al riego del asfalto, los que se utilizan para hacer las líneas de señalización del suelo, las grúas de arrastre o de elevación y las hormigoneras. Estos vehículos se deben incribir en un registro. Según ha informado este martes el Ayuntamiento de Barcelona, ya hay 30.000 inscritos.

¿Qué vehículos tienen una moratoria?

Los vehículos de autónomos con rentas bajas y las furgonetas sin etiqueta ambiental podrán circular por la ZBE hasta el 1 de abril de 2021; los vehículos pesados de mercancías, camiones y autocares pequeños, hasta el 1 de julio de 2021; y los autobuses y autocares que transportan pasajeros tendrán margen hasta el 1 de enero de 2022. En el caso de los autónomos, se podrán acoger aquellos con unos ingresos equivalentes o inferiores a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que acrediten que necesitan el coche o la moto para trabajar. La moratoria para vehículos pesados se establece para que puedan instalar un filtro anticontaminación para circular por la ZBE.

¿Qué pasa con los vehículos extranjeros?

Estarán sometidos a las mismas restricciones. Los propietarios deben entrar en la web zbe.barcelona para obtener el certificado equivalente a la etiqueta ambiental, con un coste de cinco euros y válido para dos años.

¿Es posible saltarse la prohibición por motivos excepcionales?

Los conductores afectados dispondrán de 10 días al año en los que se les permitirá saltarse el veto sin justificar los motivos, pero deberán avisar con 24 horas de antelación a través de la web del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), zbe.barcelona. Si por una urgencia, no lo hacen, se les multará, pero posteriormente podrán solicitar que se les retire la sanción. La intención de estos permisos es que puedan usar sus vehículos para caso excepcionales, como por ejemplo, llevar a un familiar al hospital o pasar la ITV, pero en la práctica, se les permitirá utilizarlos para lo que deseen.

¿Qué reducción de vehículos y de contaminación se espera con la puesta en marcha de la ZBE?

El AMB y los ayuntamientos donde se aplicará la medida esperan que el primer año la prohibición consiga que 50.000 vehículos al día (el 23%) dejen de moverse por este área y que en cuatro años la reducción sea de unos 110.000. Cuando la normativa cumpla los 15 se prevé que bajen un 30% las emisiones en la atmósfera de contaminantes de efecto local, principalmente las de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión (PM10).

¿Cuántos conductores han desguazado su vehículo contaminante a cambio de transporte público gratuito?

Según datos municipales, hasta inicios de septiembre se han tramitado 9.183 tarjetas verdes metropolitanas, el título con que se recompensa con tres meses de transporte público gratuito a los ciudadanos que desguazan su vehículo contaminante.