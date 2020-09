Jaden Smith aclara los rumores de una posible reconciliación con Sofia Richie

Hace una semana, saltaron las alarmas por una posible reconciliación entre Sofia Richie y Jaden Smith cuando fueron fotografiados juntos disfrutando de una jornada de playa en Los Ángeles.

Ambos estuvieron juntos en 2013 y, aunque rompieron, muchos seguidores llegaron a la conclusión de que podrían haber vuelto tras ver las imágenes de aquella tarde, cuando ambos se abrazaban y se cogían de la mano.

Sin embargo, en una entrevista con el programa radiofónico On Air With Ryan Seacrest, el hijo de Will Smith aclaró todas las dudas: "Para serte sincero, no miro nada internet, así que no lo había visto".

"No sé si lo sabes, pero Sofia y yo somos amigos desde hace diez años, y durante todo ese tiempo hemos ido juntos a la playa muchas veces. Somos colegas y nos queremos mucho. Nos lo pasamos muy bien", añadió el actor.