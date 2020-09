Logroño se une a las ciudades que impulsan "un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres"

La viajera ha sido recibida en la calle Sagasta por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza -también ahora mismo presidente de la Asociación de Municipios del Camino-; la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán; y el concejala de Igualdad, Eva Tobías, que la han acompañado hasta el Albergue municipal de Peregrinos de la ciudad.

Con el acto de recepción de la peregrina y la toma del testigo, que hasta hoy ostentaba la localidad navarra de Estella, Logroño se constituye en el primer tramo de la Ruta Jacobea a su paso por La Rioja con perspectiva de género.

De esta manera, esta etapa del Camino de Santiago cuenta con un protocolo que detalla el apoyo y la seguridad que se ofrece a las peregrinas a su paso por este tramo jacobeo. La iniciativa 'Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres' cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

Como ha señalado Cristina Aísa, "hay un 20 por ciento más de mujeres que están llegando solas a los albergues, mujeres de 19 a 70 años, que hacen el Camino para poner en orden sus vidas o para dejar mochilas, el Camino es mágico, es especial, es motivo de muchos cambios vitales".

Como el que le ocurrió a ella misma, como ha contado. Natural de San Sebastían, lleva una docena de años viviendo en Navarra, ha hecho dos veces la Ruta Jacobea, estuvo dos años como hospitalera "y gracias a esa experiencia me hice educadora social".

"El Camino me dio un antes y un después en mi vida", ha relatado la viajera, que ha confesado que "he sido, soy y seguiré siendo peregrina". Con todo, la realidad le ha hecho ver que "no partimos de lo mismo cuando una mujer o un hombre hacen en Camino en solitario" y es esa realidad la que se apuesta por cambiar, "con sensibilización y formación".

Y, aunque ha apuntado que "es cierto que el Camino es muy seguro, solo hay pocas agresiones de baja y media intensidad y casi no se dan de alta intensidad, afortunadamente", ha apostado por "luchar" porque la Ruta Jacobea "sea cada vez mejor".

DISTINTIVO.

Durante el acto en el Albergue de Peregrinos de Logroño, la delegada del Gobierno, María Marrodán, ha entregado el distintivo 'Un Camino de Santiago Amable, Seguro y Libre para las mujeres' por respaldar este proyecto con el que se promueve una vía libre de violencia sexista y defender el derecho de las mujeres de transitar el camino con seguridad.

Este proyecto homenajea a la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem que murió asesinada en 2015 mientras que recorría el camino y con ella a todas las mujeres que han sufrido agresiones sexistas en la ruta jacobea.

Pablo Hermoso de Mendoza ha detallado que "con este acto, en el que hemos desatado los nudos que simbolizan los obstáculos con los que se encuentran las mujeres en el recorrido, queremos remarcar nuestro compromiso en favor de un Camino libre de violencia, para que el recorrido sea una magnífica experiencia, independientemente de si quien lo realiza es un hombre o una mujer".

Asimismo, ha añadido, "con nuestra adhesión a esta iniciativa queremos promover la creación de un dispositivo de albergues seguros, fomentando las buenas prácticas que están llevando a cabo en cada uno para que las mujeres puedan realizar un buen Camino".

En el acto se ha leído un comunicado en el que se explicaba cómo ha nacido esta iniciativa, liderada por Estella-Lizarra (Navarra), que permite transitar por el Camino de Santiago con otra mirada, siendo conscientes de las desigualdades de género, y de la necesidad de propiciar espacios seguros y libres para las mujeres.

"Nosotros, nosotras, hoy queremos, con más fuerza si cabe, un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres, que sea una experiencia transformadora en la que nadie tenga miedo. El Camino no se anda, se vive. La igualdad también. Mujeres de todas las partes del mundo recorren esta ruta; el año pasado por primera vez en la historia llegaron a Santiago más mujeres que hombres", dice el texto.

En este sentido, añade, "es fundamental contar con el apoyo de las personas hospitaleras que regentan los albergues de peregrinos, de profesionales de Turismo, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Gracias. Vuestro compromiso permite tejer una red segura. Ni un paso atrás frente a la violencia hacia las mujeres".

Por su parte, Eva Tobías ha señalado que "pretendemos reducir las situaciones de desprotección que siguen sufriendo algunas peregrinas durante el trayecto, defender el derecho a andar sola por la vida sin sentir miedo y para ello contamos con el apoyo de las personas hospitaleras y el personal de los albergues de peregrinos, de profesionales de Turismo y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago".

"Hacemos un llamamiento a todos los Ayuntamiento, albergues, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, puntos de información, centros de interés, posadas, alojamientos, bares, tiendas y restaurantes del tramo riojano para que respalden esta propuesta apoyando a las peregrinas, con el fin de que entre todos y todas logremos ofrecer protección y seguridad a las peregrinas que caminan por nuestras calles y caminos para que sientan nuestro apoyo, nuestra hospitalidad y acogida", ha explicado la concejala de Igualdad.

Ha recordado que el Ayuntamiento, "acaba de ofrecer formación al personal del Albergue municipal de peregrinos de Logroño con el propósito de sensibilizar y dotarle de herramientas para la acogida y el acompañamiento de la peregrina en su hospedaje, e informarle sobre las pautas a seguir en caso de violencia hacia las mujeres".

En el mes de octubre está previsto que Logroño pase el testigo de esta iniciativa a Burgos, a través de Belorado, y así ir sumando adhesiones de todas las ciudades de la Ruta Jacobea que abogan 'Por un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres'.