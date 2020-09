Emilio Vitolo, novio de Katie Holmes, dejó a su expareja por WhatsApp

No paran de salir fotografías de ellos dos juntos, dándose besos, ofreciéndose miradas cómplices, paseando de la mano por las calles de Manhattan... No hay día que Katie Holmes y su nuevo y flamante novio, Emilio Vitolo, no canten a los cuatro vientos que han conseguido la felicidad. Pero como si de una ley natural se tratase, para que dos personas sean felices...

El nombre en cuestión es el de Rachel Emmons y, según varias cuentas de Instagram que recopilan los rumores más jugosos de la isla neoyorquina, la forma en la que el chef regente del restaurante Emilio's Ballato -en el barrio del SoHo- llevó la ruptura no fue del todo procedente.

Y es que aunque ahora nadie pueda negar que la actriz de 41 años y el cocinero (y ocasional actor también) de 33 tengan multitud de aficiones y amistades en común lo cierto es que Vitolo llevaba comprometido con Emmons desde hace un año y medio y decidió dejarla de la forma más ruda posible.

En el mismo día en el que les habían hecho las famosas fotografías con las que se confirmó su romance, Emilio Vitolo habría enviado un WhatsApp a Emmons para dejarla, provocando que poco después fuese tras la pista de su novio y enterándose de que Katie Holmes (que por supuesto, con nada más ver el entonces Instagram del chef, debía de saber que tenía pareja) estaba saliendo con él.

Además, por lo que confirma la revista People, la manera en la que se enteró esta joven de Oklahoma y amante del arte (tiene 24 años) fue desastrosa y, además, muy dolorosa, de ahí que haya borrado todo rastro de su vida con Vitolo de sus redes sociales de la noche a la mañana e intentando hacer como que su relación nunca ha ocurrido.

La ya expareja se comprometió en febrero de 2019 y Emmons subió una fotografía a su Instagram en la que se podía ver el anillo y cómo miraba cariñosamente a Emilio. "La persona más alegre, generosa, honesta y genuina que he conocido. Siempre me estás respaldando y conviertes cada día en una nueva aventura. Entras en cualquier habitación y eres el centro de atención. No podría sentirme más afortunada de pasar el resto de mi vida contigo", escribió.

La última imagen que subió de ambos fue el 27 de julio. "A mediados de agosto, Emilio y Rachel todavía estaban comprometidos y vivían juntos... Pero él rompió el compromiso de manera abrupta en el mismo momento en el que Katie [que estaba soltera desde que en 2019 cortase con Jamie Foxx] mostró algo más de interés", ha reconocido una fuente a la citada revista.

"Rachel está sorprendida. Estaban planeando no solo la boda, sino todo su futuro juntos. Ella está haciendo como si nunca hubiera conocido a Emilio. No han tenido ningún contacto desde que él rompió con ella", ha confirmado dicha fuente.

Una amiga de Emmons ha decidido contarle a The Daily Mail que esta experiencia ha sido "traumática" para la fundadora de Anna Rachel Studio y que está siendo muy difícil para ella retomar su vida, razón por la cual se niega a hablar con cualquier medio.