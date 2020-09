Tu horóscopo diario: lunes 14 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 14 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que ciertas personas influyan hoy en tu ánimo de una manera poco positiva o intentando imponer sus criterios frente a los tuyos. Está bien escuchar a los demás, pero no dejarse manipular sin más. Cuanto más claro lo tengas, mucho mejor.

Tauro

Harás frente a una cuestión ciertamente espinosa o delicada de una manera franca y abierta y eso te va a servir muy bien para sentirte con el espíritu muy conciliador y a la vez con la autoestima alta. Es lo más indicado en este momento.

Géminis

No sabes qué responder a las preguntas de alguien que no conoces muy bien y que no entiendes lo que persigue con ello. Lo mejor que puedes hacer es dar la menos información posible, ten precaución con todo lo que cuentas y más si es en las redes sociales.

Cáncer

Cada vez que te planteas cambiar de escenario mental y hacer cambios en tu vida te vuelves a encontrar contigo y con los muros que levantas una y otra vez. Es hora de derribarlos del todo y en eso debes insistir. Tienes que ponerte a trabajar en ello ya.

Leo

No tienes la disposición suficiente para pasar otra vez por determinadas circunstancias que te han parecido excesivas o injustas y vas a plantar cara, quizá a un compañero, para que el trabajo sea más equitativo. Hazlo con toda la empatía posible.

Virgo

Realizarás algunas tareas complicadas hoy en todos los aspectos y eso te va a llevar a sentir bastante cansancio para empezar la semana. Procura no tomarte las cosas tan a pecho y descansar todo lo posible. Piensa que aún te queda camino que recorrer.

Libra

Esta forma que tienes de ver un problema no te favorece en absoluto, así que es mejor que no le des tantas vueltas en el mismo sentido. Debes de cambiar de perspectiva cuanto antes para solucionarlo. Si es necesario, consulta con un amigo.

Escorpio

Hoy no será una jornada especialmente difícil en ningún sentido, así que la tranquilidad que vas a sentir la vas a poder emplear en las cosas que más te interesan desde el punto de vista de lo divertido o de las aficiones. Lo pasarás muy bien.

Sagitario

No debes dejarte llevar por la ira o por cualquier otra pasión incontrolada hoy porque eso no te llevaría a nada bueno. Lo mejor que puedes hacer es calmarte antes de decir o hacer nada. Ojo con las reacciones airadas y fuera de lugar.

Capricornio

Una noticia te va a descabalar los planes que tenías para hoy, pero no podrás controlar nada de eso que ha sucedido porque no está en tus manos. Tómatelo con la mayor calma posible, se solucionará dentro de poco, así que tranquilidad.

Acuario

Tus ideas serán bienvenidas hoy en un grupo de trabajo al que perteneces porque estarán al servicio de todos y eso es lo más importante y positivo que puedes hacer. Verás cómo te lo van a agradecer y lo útil que resulta para todo el mundo.

Piscis

Sin que te des apenas cuenta, estarás de nuevo con la atención centrada en un asunto que habías dejado aparcado quizá por las vacaciones. Ahora lo retomas y lo cierto es que va a ser con todas tus fuerzas. Los resultado serán muy alentadores.