Director DOC Rioja asegura que 'Viñedos de Álava' consigue "enojar al sector" porque proviene "de la sinrazón"

En una entrevista a Europa Press, Lapuente ha señalado que "ahora tenemos un negocio entre manos todos los riojanos, a un lado y al otro del Ebro, y lo que hay que hacer es protegerlo y rentabilizarlo" porque del mismo "viven muchas familias".

De hecho, ha abundado que "lo queramos o no, viven de la proyección, del respeto, del fondo de comercio que representa Rioja para todos los consumidores", por lo que "no es momento de hacer experimentos". "Proyectos que no tienen mucha razón de ser y que terminan siendo artificiales, con una dudosa capacidad de prosperar, que además no surgen de sector, deben de ser combatidos", ha añadido.

En estos momentos, según ha indicado el director general del Consejo Regulador "hay un impasse", al tiempo que ha recordado que "nosotros en su momento hicimos los deberes, sin que hayamos tenido más noticias". En el caso de la Proposición que maneja el PNV a presentar en el Congreso de los Diputados "está en marcha, y ha habido un posicionamiento del Consejo Regulador, en la que hemos dicho que no tiene ningún sentido y que pondremos todos los medios para abortarla".

A ello ha unido, que el contexto en el País Vasco "ahora es de transición", con lo que "no esperamos noticias en el corto plazo", ha concluido Lapuente.