Detingut un home després d'amenaçar amb una escopeta de caça la seua exparella a Polop de la Marina

Els fets es van produir dilluns passat quan la Guàrdia Civil d'Altea va tindre coneixement que una dona havia sigut víctima d'un delicte de violència de gènere després de patir una agressió física i amenaces de mort i ser apuntada amb un arma de foc (una escopeta de caça), per part de la seua exparella, amb la qual havia trencat la relació recentment.

Davant la gravetat del fet, l'institut armat ha explicat que els agents es van traslladar a Polop de la Marina per a procedir a la detenció de l'autor. Els familiars que estaven en la casa en eixe moment, van manifestar a la Guàrdia Civil que desconeixien el seu parador.

Davant les sospites que estiguera ocult en la casa, i davant la necessitat de confiscar l'arma objecte del delicte, es va sol·licitar l'entrada i registre al Jutjat d'Instrucció número 3 de la Vila Joiosa.

Després de verificar les estades de la vivenda, es va comprovar que no estava dins, però sí es van localitzar i van confiscar diverses armes: una escopeta de caça del calibre 16 amb dos cartutxos (trobada en els exteriors), una escopeta d'aire comprimit, dos ballestes amb fletxes i quatre pistoles detonadores amb munició. Està per determinar qual va ser la que va usar per a apuntar a la seua exparella en el cap.

Així les coses, el dispositiu de cerca es va perllongar prop de 24 hores i es va desplegar entorn del domicili i els llocs freqüentats per l'home, per a aconseguir detindre-ho.

D'eixa manera, ahir dimarts, sobre les 18.00 hores, li van localitzar en el balcó de sa casa, al qual va traure el cap amb un gran ganivet i amenaçant amb clavar-li-ho en el coll si no es marxaven. Després de 40 minuts, va baixar al carrer i es va procedir a la seua detenció.

El detingut, espanyol de 49 anys, té nombrosos antecedents policials i ha passat hui a la disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de la Vila Joiosa, com a presumpte autor dels delictes de lesions i amenaces en l'àmbit de la violència de gènere, un delicte de tinença il·lícita d'armes i un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.

Després de l'anàlisi de les armes, també se li ha afegit el delicte de robatori amb força, en resultar una d'elles sostreta.

Pel que fa a la víctima, espanyola de 36 anys, ha estat sota vigilància i protecció de la Guàrdia Civil de forma permanent, amb la qual s'ha garantit la seua seguretat en tot moment.