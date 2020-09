Bonig: "Puig no me llama para nada, ha quedado claro que la alternativa al Botànic es el PP"

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este lunes que no tiene contacto con el presidente de la Generalitat y "ha quedado claro que la alternativa al Botànic es el PP". "El presidente no me llama para nada, no consulta conmigo absolutamente nada", ha aseverado.