Igual dice que Sanjuán solo le ha trasladado "motivos personales" para dimitir: "Tampoco he preguntado más"

"Motivos personales son los que me ha dicho y son los que yo he reconocido. Tampoco le he preguntado más porque para mí no es necesario", ha afirmado Igual a preguntas de los medios de comunicación sobre esta dimisión.

Igual le ha agradecido a la hasta ahora edil de Cs que le ha haya comunicado personalmente su decisión y haya sido "la primera persona de fuera de su entorno" que ha conocido la dimisión.

Cuestionada por la posibilidad de que "disensiones políticas" con otros integrantes del equipo de Gobierno PP-Cs hayan hecho tomar a la edil la decisión de renunciar como responsable de Cultura y de entregar su acta de concejal, Igual ha asegurado que es "desconocedora" de otras razones al margen de los "motivos personales" que éste le ha transmitido. "Yo no he necesitado más explicaciones", ha indicado.

Ya esta mañana, en el comunicado remitido por el Ayuntamiento para informar de la renuncia de Sanjuán, se indicaba que la renuncia se trataba de una "decisión personal" de la edil, a la que le agradecía su labor y le deseaba "lo mejor en el plano personal y profesional".

También Igual le ha agradecido públicamente esta labor. "Todos los concejales, estén el tiempo que estén, en muchas ocasiones sacrifican su tiempo, su vida familiar, su entorno por estar al servicio del Ayuntamiento y esto siempre es de agradecer y se lo he agradecido a María Luisa así como la comunicación que me ha hecho de manera personal", ha indicado.

En cuanto al sustituto de Sanjuán en el cargo, Igual ha indicado que, en vista del pacto local PP-Cs y a que la edil que ha renunciado pertenece a la formación naranja, le corresponde" a ese partido y a su portavoz, Javier Ceruti, hacerle saber quién tomará el testifo de Sanjuán. "Respeto las declaraciones y los tiempos que el grupo Cs tendrá que tomar".

Fuentes del grupo municipal de Cs informaron ya esta mañana a Europa Press que la renuncia de la concejala se hará efectiva en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes y su cargo lo ocupará Felipe Manso, número tres de la candidatura municipal de Ciudadanos.

Está previsto que Manso, que actualmente ejerce como director general de Innovación en el Ayuntamiento de Santander, tome posesión de su cargo en el Pleno ordinario que celebrará el Consistorio a finales de este mes.

La renuncia de la edil de Ciudadanos, partido que forma parte del equipo de gobierno local junto con el PP, lleva aparejada la entrega del acta de concejal.

La dimisión de Sanjuán se produce 12 días después de la renuncia del que era director del Instituto Municipal de Deportes, Fortunato Porras, tras ser contratado un familiar por uno de los clubes subvencionados.

Igual ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras asistir en la Plaza Porticada, junto a otras autoridades, al acto de bienvenida de nuevos polícias nacionales a Cantabria.