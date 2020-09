Al 57% de descuento y tres motivos más para comprar el secador iónico que Amazon ha rebajado las próximas horas

Este verano hemos aprendido (gracias a la necesidad de lucir todas las tendencias estivales) que lucir pelazo requiere de ciertos cuidados que, una vez los hayamos convertido en rutina, no nos supondrán apenas esfuerzo y, a cambio, nos ofrecerán muchas alegrías. Desde someter a nuestro cabello a una exfoliación, para que crezca más rápido y fuerte; hasta aclararnos siempre con agua fría. Además, hemos comprobado que no necesitamos invertir mucho dinero para conseguir buenos resultados o, ¿acaso no sabes que solo necesitas un albornoz para conseguir unas ondas de pelo increíbles?

Pero, si hay un aliado que se ha vuelto a reafirmar como fundamental para lucir un pelo impecable, incluso con las altas temperaturas, ese es el secador. Aunque muchos huyan de este pequeño electrodoméstico durante el verano , usarlo nos garantiza una melena libre de encrespamiento y un peinado moldeado y bonito. Eso sí, es recomendable apostar por uno que cuente con tecnología iónica, una prestación que seca el pelo a la vez que lo cuida. Estos dispositivos emiten iones negativos que convierten las moléculas de agua del cabello en pequeñas partículas que atraviesan la capa externa del pelo y llegan a la cutícula, lo que favorece la humectación capital al tiempo que lo secan. Gracias a ellos, podemos conseguir una melena más suave y brillante.

Además, conseguir uno de estos dispositivos no tiene por qué suponer un gran desembolso, sobre todo si aprovechas ofertas como la flash que hemos encontrado hoy en Amazon. Se trata del secador iónico de Slopehill que, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas, está a más de la mitad de precio. Así, por menos de 35 euros, podemos incluir en nuestra rutina capilar un aliado contra el encrespamiento.

Este secador de Slopehill dispone de dos velocidades y tres temperaturas. Amazon

Tres motivos más para comprar este secador iónico

¡Adiós al ‘frizz’! Da igual que se tenga el pelo liso, rizado u ondulado el encrespamiento siempre está al acecho para echar por tierra, en cuestión de segundos, todos nuestros esfuerzos por salir bien peinados de casa. Pero, con ayuda de los secadores iónicos, retrasar su aparición está al alcance de todos; y es que, gracias a su tecnología iónica, que favorece la hidratación de la cutícula al tiempo que seca el exterior, podemos potenciar su brillo y sedosidad al tiempo que lo peinamos como queremos.

Si algo han aprendido con el tiempo los que lucen melena larga es que el aire caliente es un enemigo absoluto de nuestro cabello, su salud y su brillo. Por no hablar de lo que hace con las puntas: abiertas, secas, visibles.... ¿La solución? Una buena dosis de mimos (https://www.20minutos.es/noticia/4225057/0/que-hago-pelo-puntas-danados-truco-devolverlos-vida/), otra de peluquería y, por supuesto, dejar de usar el aire caliente del secador y optar solo por los que ofrecen aire a temperatura natural y a altas potencias, como este de Slopehill. Complementos para todos. Es fundamental que el secador que escojamos incluya complementos de peinado básicos, como concentradores de peinado de diferentes tamaños o un difusor, ya que de ellos depende que salgamos siempre de casa bien peinados. Y, sí, como cabía esperar este los incluye.

