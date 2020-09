Tu horóscopo diario: miércoles 2 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 2 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No andarás con tiempo de sobra porque has acostumbrado a demasiada gente a depender de ti y aunque te sientes bien ayudando a los demás, a veces no cuidas de ti tanto como deberías. Debes examinar esto para mejorar en ciertas cosas personales.

Tauro

Hoy te propones descansar de algunos asuntos que te han supuesto mucho desgaste emocional ya que quizá te has tenido que enfrentar a varias personas para defender tus ideas. Cuanto más desconectes, mejor le va a sentar a tu espíritu y a tu organismo.

Géminis

No hagas caso de nadie que te diga que no puedes conseguir una meta que solo depende de ti. Es cierto que supone un esfuerzo bastante intenso y quizá, si es en lo físico, una ayuda profesional. Pero sabrás hacerlo y muy pronto verás los resultados.

Cáncer

No te faltarán hoy motivos para una sonrisa y es muy positivo que se la dediques a alguien que sabes que sufre y que pasa un momento bastante regular. Ese afecto que le demuestras vale mucho más de lo que piensas, es pura energía vital.

Leo

Ese nuevo cambio que vas a tener en tu horizonte es solo cuestión de adaptación, y aunque al principio te suponga volver a empezar, dentro de muy poco te darás cuenta de que no es tan negativo y que incluso has ganado en algunos aspectos bastante.

Virgo

No esperes que un amigo de el primer paso si ha habido un alejamiento por terceras personas o por comentarios hechos en las redes sociales que han traído enfado. Incluso si piensas que no lleva razón, debes valorar que la amistad es lo primero.

Libra

Será una jornada en la que encuentras argumentos para seguir defendiendo tus intereses y eso te hace sentirte mucho mejor, con ánimo y fuerza. Los que te rodean lo notarán y además serás una grata compañía. Disfrutarás de un momento por la tarde casi mágico.

Escorpio

Hoy saldrás al paso de unas palabras o de una interpretación de ellas que hace alguien sobre ti, o sobre un trabajo que has hecho y que quizá no ha sido puesto en valor como debía. Está bien que te defiendas porque si tu no lo haces, nadie lo hará.

Sagitario

Cuanto antes rompas la tendencia a fijar tus objetivos en función de los demás, mejor te sentirás. Tus metas personales están en ti y debes hacer que no dependan de la otra persona. Así evolucionarás mucho mejor hacia tu propia felicidad.

Capricornio

Ya vuelves a respirar con más tranquilidad después de una etapa en la que quizá te ha tocado trabajar el doble por las vacaciones de alguien o por complicaciones en el trabajo. Un jefe te pregunta por todo ello y debes ser sincero. No calles lo negativo.

Acuario

Día más en calma en el que podrás estar a tu aire y sin tener que dar demasiadas explicaciones a la familia o a la pareja. Ten cuidado con una cierta tendencia a las aventuras, será una tentación en la redes sociales. Precaución.

Piscis

Luna llena en tu signo hoy, algo que te traerá cierta energía misteriosa que te aporta mucha intensidad en lo espiritual. Si potencias todo eso, te vas a encontrar con una parte de ti muy interesante que te puede llevar a ver las cosas con otra perspectiva.