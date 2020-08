Tu horóscopo diario: martes 1 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 1 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es cierto que tu independencia es algo sagrado para ti, pero quizá no es necesario que marques otra vez tu territorio para que no lo invada nadie, ni siquiera tu pareja, porque ya lo has explicado en anteriores ocasiones. Ten un poco más paciencia.

Tauro

Sentirás mucho orgullo personal por ese paso que has dado y que te ha hecho salir de tu zona de confort, pero que te ha traído una nueva mirada especialmente positiva sobre muchas cosas. Has derribado muros en tu mente y has visto que el paso ha sido acertado.

Géminis

Tus intereses suelen ser muy variados y eso que en este momento has tenido que dejar algunos de lado por razones prácticas. Aún así, lo que tienes en mente, te puede llevar a dispersarte un poco e invertir escaso tiempo en alguna tarea que necesita que te centres. Ojo.

Cáncer

Debes plantearte una ayuda profesional y experta si una decisión importante que debes tomar está alterando bastante tu mente e incluso restándote horas de sueño. No olvides que puede ser muy útil escuchar los hechos desde fuera, con cierta perspectiva.

Leo

Hay un nuevo comienzo de algo, probablemente profesional, que no tiene por qué ser negativo ya que conseguirás lo que buscas en lo que se refiere a horarios para conciliar y compaginar tu vida. Celebra la noticia con tu pareja, ya que mejora todo lo que te rodea también.

Virgo

Las aguas han vuelto a su cauce y se alejan los posibles problemas relacionados que hay a tu alrededor. Debes vivir el momento óptimo que hoy te deparan ciertas circunstancias y no fijarte en tu parte más oscura que te lleva en ocasiones a un callejón sin salida.

Libra

Hoy levantas la mirada y estás mucho mejor de ánimo. Alguien se ofrece para dar un paseo contigo o tener una conversación amistosa y divertida ya que algo que te cuenta te hará reír y esa es la mejor medicina que puedes encontrar hoy. Te gustará mucho escucharlo.

Escorpio

Tienes entre manos algo importante relacionado con tu patrimonio que debes manejar con cuidado, aunque sin temor. Puede ser relacionado con tierras o propiedades y debes buscar el consejo de un experto antes de hacer ninguna venta o compra.

Sagitario

Te atrae una propuesta innovadora y a pesar de las dificultades que se pueden presentar y de cierta incertidumbre que te rodea, te vas a lanzar a la aventura. Deja claros todos los detalles si tienes como socios a personas a las que conoces poco.

Capricornio

Estás intentando obtener una cantidad de dinero extra, pero las negociaciones que llevas a cabo para ello se pueden torcer mucho hoy si te empeñas en demostrar que estás por encima de los demás. Muestra un poco de humildad.

Acuario

A veces tienes un punto de impaciencia, que te vuelve irritable cuando las cosas no salen como las has planeado. Debes relajarte más y volcar un poco menos de atención en las cuestiones materiales y más en tu vida afectiva. Lo necesita tu espíritu.

Piscis

Espíritu constructivo, colaborador y con ganas de hacer algo por los demás. No te faltarán oportunidades de mostrar esa solidaridad con personas necesitadas de algún círculo social. No juzgues a nadie, dedícales tu afecto y una sonrisa para sentirte bien.