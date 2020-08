Paco León, descontento con la censura de Instagram, publica un desnudo integral en Twitter

Paco León vuelve a la carga por la censura que, a su juicio, sufre de manera incomprensible en Instagram.

El actor, que ha vivido más de un encontronazo con la red social, ha vuelto a tener otro en las últimas horas.

Eso se desprende de su último mensaje no en Instagram sino en Twitter, donde se desahoga. "No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que Instagram borre esta foto por contenido obsceno con lo que hay por ahí...", escribe el intérprete.

En ella se ve a León completamente desnudo y tapándose sus partes con la mano izquierda mientras que con la derecha hace la señal de victoria.

No debería sorprenderme pero me sigue sorprendiendo que Instagram borre esta foto por contenido obsceno con lo que hay por ahí... pic.twitter.com/aJByRQfYYO — paco leon (@pacoleonbarrios) August 31, 2020

No es el primer encontronazo que tiene el actor con Instagram, ya que más de una vez ha retado a la red social q incluso ha esquivado la censura que en ella se lleva a cabo.

En efecto, hace unos meses, además, celebró su 1.5 millones de seguidores con un desnudo en Instagram que, esta vez sí, se publicó.