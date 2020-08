Tu horóscopo diario: miércoles 26 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 26 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes de correr hoy ningún riesgo en todo lo que respecta a cuestiones económicas. Harás bien en guardar tu dinero porque lo vas a necesitar dentro de poco, pero no será para ningún problema, sino más bien para disfrutar de una manera muy agradable y divertida.

Tauro

No es justo que pidas ayuda a los demás cuando la necesitas, pero no te acuerdes de esas personas en ocasiones en las que las que todo marcha bien y las cosas te sonríen. No sería de extrañar que un amigo o amiga de tiempos pasados te lo echara en cara.

Géminis

Debes alejarte cuanto antes persona que no que está haciendo ningún bien y cuya influencia puede ser muy negativa dentro de muy poco tiempo. Su influjo está siendo perjudicial desde muchos puntos de vista, algunos muy personales e íntimos.

Cáncer

Aceptar las cosas que se han acabado es algo en lo que tienes que trabajar ahora porque la vida se consume en distintas etapas. Ten en cuenta que todos estamos siempre en constante evolución Y que en esa evolución nos perfeccionamos.

Leo

No pienses que alguien está jugando en tu contra sobre todo en el trabajo, no es cierto y lo único que vas a ganar pensando así es llevarte un disgusto. Cada uno traza su camino y tú debes seguir el tuyo si pensar en nada más Y así conseguirás sentirte mejor.

Virgo

Comenzará a moverse un tema económico que hace tiempo estaba parado y que quizá tenga que ver con la justicia. Será a tu favor y podrás mover ficha antes de lo que pensabas. Eso te revitalizará mucho y sacarás lo mejor de tus habilidades.

Libra

Estás aprendiendo algo nuevo, relacionado con la tecnología, y es lógico que cueste bastante trabajo, pero no debes tirar la toalla en ningún momento porque finalmente, lo vas a conseguir. Sentirás mucha satisfacción con este logro que te reportará además, muchos beneficios.

Escorpio

Alguien te pide que le ayudes en una tarea un poco dificultosa o bastante aburrida, pero lo cierto es que vas a decirle que sí y no te va a importar pasar parte de tu tiempo de ocio en esta tarea. Tu recompensa llegará no sólo con una sonrisa, sino algo más.

Sagitario

Si te propones dar lo mejor de ti en una relación, que quizá ha empezado no hace mucho, vas a saborear momentos muy intensos y especiales. Será todo una experiencia positiva de la que puedes disfrutar y además aprender de cara al futuro.

Capricornio

Hoy pasará algo muy divertido que no te esperas. Puede que suceda en el trabajo en donde vas a encontrar a una persona con la que te complementas muy bien en aspectos profesionales y personales. Tenéis muchas cosas en común y las vais a disfrutar.

Acuario

No caigas en ningún momento en una obsesión por tu imagen. Instagram y las otras redes sociales puede ser útiles para muchas cosas, pero en ningún caso para decirte cómo debes ser. Lo más importante es que estés a gusto contigo, lo demás es accesorio.

Piscis

Día inspirado y agradable en el que vas a tener tiempo de relajarte, tomar el aire e incluso contemplar paisajes que te parecerán nuevos aunque sean los de siempre y eso te vendrá muy bien para expandir la mente. Se potencia tu creatividad y tu imaginación.