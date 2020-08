Vox pedirá explicaciones al alcalde ante "el incumplimiento" en "bajar" las plusvalías

En una nota, la concejal ha defendido que "la bonificación gradual de las plusvalías hasta llegar al 95% está recogida de forma clara en el documento que el grupo Vox firmó con PP y Ciudadanos para la reforma de la ordenación fiscal para el período 2020/2023".

"Sin ese compromiso no habrían contado con nuestro apoyo y, por eso, vamos a ser muy estrictos a la hora de exigir que se cumpla lo firmado", ha declarado Paula Badanelli.

Al respecto, Vox ha criticado "el planteamiento de congelación de impuestos que se ha hecho público en los medios por parte del responsable de Hacienda, que incumple de forma indiscutible lo pactado, ya que la congelación implica que no se incluye la reducción gradual anunciada para llegar en 2023 a la bonificación del 95% acordada".

En palabras de Badanelli, "esta reducción, recogida en el acuerdo firmado con el equipo de gobierno, no hacía más que refrendar las promesas electorales de PP y CS y daba cumplimiento al programa de Vox", de ahí que haya dicho que no se entiende "cómo ahora sin dar ni una sóla explicación y sin ningún tipo de pudor, el PP hace, una vez más, lo contrario de lo que promete".

Según ha subrayado la edil, "los acuerdos con Vox no son papel mojado", a lo que ha añadido que "este gobierno no sólo está incumpliendo con Vox, está faltando a los acuerdos y a las promesas que realizó a los cordobeses, que es mucho más grave".

Mientras, la portavoz de Vox ha remarcado que no son "ajenos a la situación sobrevenida", de modo que "si no es posible una bajada este año, cosa que no compartimos, el PP debería dar explicaciones públicamente, los cordobeses merecen saber la verdad, para poder valorar y sacar sus propias conclusiones", ha expresado la edil.