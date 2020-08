Sofía Muñoz, expresidenta de Vox en Valladolid, abandona la formación de Abascal y se suma al proyecto TuPatria

"Es una decisión que he meditado profundamente", asegura Muñoz en este comunicado en el que confirma que ha dejado de ser afiliada de Vox ya que sus dirigentes no ha cumplido con el compromiso de reincorporarla "en su debido momento".

"He decidido dejar de apoyar en la totalidad al partido y es por ello que me he sumado a la iniciativa de TuPatria, para atender los problemas sociales de primera mano y dar una esperanza a los ciudadanos que aún creen en España", continúa Sofía Muñoz en este comunicado en el que confirma que seguirá siendo portavoz del Instituto de Política Social que ha situado como su prioridad "antes que cualquier otro proyecto".

La portavoz del IPSE ha explicado que ha recibido "continuas campañas de acoso, intimidación e, incluso, mensajes ofensivos" contra su persona y ha recordado que ya los recibía cuando presidía Vox en Valladolid y ha asegurado que siente "mucha pena" por las personas que siguen confiando en un proyecto que, en su opinión, no merece la pena defender porque en las filas de Vox "falta rigor".

"Pertenecer a Tu Patria, es un honor, espero poder estar a la altura y defender sin tapujos la libertad y dar voz a la sociedad, en Vox faltaescuchar de verdad al ciudadano, falta atender los reclamos de lasociedad", ha aseverado la portavoz del IPSE donde entró de la mano de Pablo Hertfelder García-Conde, sobrino del único procurador por Vox enCastilla y León, Jesús García-Conde del Castillo.

Pablo Hertfelder García-Conde ha felicitado a Muñoz a la que ha calificado como una política comprometida. "Es un honor personal y que comparte toda la junta directiva contar con Sofía como portavoz nacional y deseamos que TuPatria sea un altavoz de todas las propuestas que Sofía quiera plasmar para que se defiendan desde la tribuna en el día de mañana, mientras tanto, desde la sociedad civil, seguiremos realizando la labor que venimos haciendo desde hace tiempo", ha sentenciado.