Foro afea al Gobierno local que mantenga cerrada la avenida de El Molinón sin plazos para su apertura

"No se explica a qué espera el equipo de gobierno para abrir una avenida tan concurrida y emblemática de Gijón que pudo estar abierta tras el confinamiento", ha criticado el portavoz 'forista'.

Martínez Salvador ha recordado que desde su Grupo Municipal se solicitó el pasado mes de junio que se abriese de forma completa la acera próxima al parque "y desoyeron esta demanda", ha reprochado.

El edil ha incidido en que la inversión necesaria para abrir la avenida de El Molinón es de 103.000 euros "que no han querido acometer; sin embargo, no les ha importado gastar 250.000 euros en una actuación provisional que no gusta a casi nadie en el Muro", ha añadido.