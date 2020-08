El cupón de la ONCE cae en la localidad cántabra de Selaya y reparte 455.000 euros

ONCE

El cupón diario de la ONCE ha repartido 455.000 euros a los vecinos de la localidad de Selaya (Cantabria). El agente vendedor de la ONCE, José Luis Pereda Laya, ha traído la fortuna a este municipio tras vender 13 cupones premiados con 35.000 euros cada uno correspondientes al sorteo celebrado el miércoles 12 de agosto, tal y como informan desde ONCE.

El número premiado corresponde al 18028. La suerte también ha sonreído en las localidades de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Algeciras (Cádiz) donde ha habido dos boletos premiados con 35.000 euros cada uno.

El cupón de este miércoles 12 de agosto estaba dedicado al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (Galicia), para reconocer la labor que realizan todos los hospitales en España para mejorar la salud de millones de personas.