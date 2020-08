Roberto Leal advierte a Arkano en 'Pasapalabra': "Te la has jugado, pero sin red..."

Este jueves en Pasapalabra se volvieron a enfrentar en la prueba musical Arkano y Óscar Higares. Si el día anterior fue el freestyler el vencedor, en la entrega de hoy también se llevó la victoria y los segundos para su concursante con una canción de 1997.

Roberto Leal dio paso a unos segundos de la canción, pero sin casi haber sonado, Higares apretó el pulsador para responder cuando acabara el fragmento del tema que tenían que adivinar.

El extorero comenzó a tararear una canción: "Esta la bailaba yo mucho", reconoció, pero sin saber contestar correctamente, rebotando el turno a Arkano, que decidió arriesgarse en la respuesta: "¿Es El ritmo de la noche?".

El presentador, sorprendido, le contestó entre risas: "Que grande eres... te la has jugado, pero vamos, sin red, no es esa". La siguiente pista fue un verso del tema: "Into my life and into my dream", señaló Leal.

Ni el rapero ni el exdiestro apretaron el pulsador, se quedaron pensando, pero ambos admitieron que no sabían de qué canción se trataba. Higares bromeó señalando: "Farmacia de Guardia no es, ¿no?" –recordando la respuesta del día anterior-.

"Música", solicitó Leal a su equipo. De nuevo el extorero fue el primero en darle al pulsador, pero, una vez más, no supo responder correctamente: "Es que en inglés no me la sé", admitió mientras su rival se reía.

Arkano contestó un título y un autor, sorprendiendo al presentador, que afirmó: "Te ha faltado su grupo sanguíneo", pero el cantante admitió entre risas que "me los he inventado".

"Por 2 segundos, el título desordenado y vosotros lo tenéis que poner en orden: La oh la la", señaló Leal. Esta vez el freestyler fue el más rápido en apretar el pulsador y respondió: "Oh la la la", sin mucha convicción porque no sabía de qué canción se trataba: "Solo tenía 3 años cuando se estrenó".

Higares no paraba de pedir el turno porque él si la conocía, pero Leal le dio por buena la respuesta a Arkano al decir correctamente el título de la canción con la que triunfó en las pistas de baile 2 Eivissa en el año 1997.