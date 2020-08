La hija de Manolo Escobar se percata de un error en 'Lazos de sangre': "Ese de la foto no es mi padre"

Manolo Escobar fue el gran protagonista de la entrega de Lazos de sangre de este miércoles en La 1. Boris Izaguirre contó en el plató con la presencia de Vanessa García, la hija del cantante, para comentar la vida de su padre.

"No quiero darte un disgusto Vanessa, pero tenemos una foto de un desnudo integral de tu padre", advirtió el presentador, que inmediatamente fue cortado por García. "Hay un problema, y es que ese no es mi padre", señaló.

El comentario generó las carcajadas de los invitados al programa, como Rocío Carrasco, José Manuel Parada o Bibiana Fernández, entre otros. "¡Pero Vanessa, que tú digas eso con lo que has vivido! ¡Qué estemos cometiendo este error tan grande!", exclamó Izaguirre.

Rocío Carrasco y Vanessa García, en 'Lazos de sangre'. RTVE

"Es que lo dije... Esta foto ha salido en muchos sitios y muchos canales de televisión, y no es mi padre", afirmó la hija del artista. En ese momento, el presentador preguntó: "¿Y quién es entonces? Creo que soy yo".

"Si no lleva tupé no puede ser Manolo", añadió en tono de broma Charo Reina, también invitada al especial de Escobar. "Ya lo dije, hay una foto -la foto emitida en el programa- que está rulando por ahí que no es mi padre, que la quitéis que no es él", quiso concluir García.

Pero Izaguirre insistió antes de dar paso a las imágenes del documental de Escobar: "Con tantas cosas que has tenido que luchar, de lo que también hablaremos en el programa, que nosotros te estemos poniendo una foto de alguien que no es tu papá, nos pone muy nerviosos...".