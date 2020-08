Pelayo Díaz responde a un comentario homófobo: "Estos mensajes de odio no son algo aislado"

Los personajes públicos y polémicos, como Pelayo Díaz, están expuestos diariamente a todo tipo de comentarios, tanto positivos y de apoyo como destructivos y de odio. Generalmente Pelayo suele hacer oídos sordos a sus haters, pero esta vez no ha podido quedarse callado, ya que no solo le concierne a él.

“Marica descerebrado. Ve al médico y cúrate esa enfermedad”, mandaba una chica por mensaje privado al diseñador. Mediante un vídeo y con gesto muy serio, el influencer preguntaba a sus seguidores qué opinaban sobre chicas como la que había enviado ese tipo de mensaje homófobo. “Tristemente estos mensajes de odio no son algo aislado, son mensajes que recibimos semanalmente”, confesaba.

Captura de pantalla del mensaje que recibió Pelayo. @pelayodiaz/INSTAGRAM

Pelayo comentaba que todavía queda mucho por hacer y se ha quedado sorprendido porque todavía hay algunas personas de las nuevas generaciones no ha sido educadas "desde el respeto, la igualdad y el amor”.

"Es verdad que sois muchos los jóvenes que sí estáis educados de esa manera y no veis diferencia entre personas que se aman con personas del mismo sexo y los que no. Es necesario dar visibilidad y recordar que queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la comunidad LGTBI+”, explicaba Pelayo.

“Después de lo que hemos pasado estos meses pensábamos que estábamos mejorando como personas y me pregunto si esta chica, que ya ha desactivado su cuenta, habrá aprendido algo”, decía el diseñador apelando a uno de los mensajes que más se han repetido durante la pandemia.

Sin embargo, Pelayo no ha dejado que estos mensajes le desanimen y ha querido lanzar un mensaje de amor y fortaleza: “seas como seas, ames a quien ames, no tengas miedo ni te dejes influir por esa gente. No tengas miedo a ser tu mismo/a. Hay mucha gente fuera igual que tú, vais a tener éxito y a ser felices. Que nunca nadie os haga dudar de lo que valéis”.