La Felib reconoce "diferencias" entre los alcaldes ante la decisión de la FEMP sobre los remanentes municipales

En declaraciones a los medios, tras la reunión de urgencia mantenida este martes, de forma presencial y por videoconferencia, en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Salas ha confirmado el acuerdo de todos en "que falta información y saber qué dice la letra pequeña de ese documento".

Además, el presidente de la Felib ha comunicado el rechazo de los alcaldes a "las formas" de la FEMP ya que "no han gustado en general". "Las federaciones municipales no han podido realizar aportaciones", ha añadido.

Antes de la celebración de la reunión, Salas ha avanzado que el objetivo es "pedir información y ayuda para los ayuntamientos que tienen deuda". "No nos agrada que se dé la totalidad del remanente", ha matizado, a la vez que Salas ha llamado la atención sobre qué pasará con los ayuntamientos que no tienen superávit, "los que no tienen saneadas sus cuentas".

((Habrá ampliación))