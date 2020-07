Fran Rivera se pronuncia tras conocer el fallo del tribunal en la batalla judicial que mantenía con Sergio Ramos

La batalla judicial que enfrentaba a Sergio Ramos y Fran Rivera ha llegado a su fin. El tribunal ha fallado a favor del torero y sus socios, que mantendrán la gestión del Mercado Lonja del Barranco.

El conflicto daba comienzo hace ya 7 años, cuando el consistorio de la capital andaluza sacaba a concurso una concesión para crear un mercado gourmet. Tanto Ramos, a través de la sociedad Mercado de San Pedro, como Rivera, mediante la sociedad Lonja del Barranco, se presentaron al concurso que finalmente ganó el torero.

Tras conocerse la concesión del mercado a la sociedad en la que participa Fran Rivera, Sergio Ramos, a través de su empresa Sermos 32, pedía la impugnación del concurso ante el Tribunal Supremo. El madridista exigía esta impugnación puesto que consideraba que la sociedad de Rivera no cumplía con los requisitos exigidos por el ayuntamiento.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid EFE

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso que había presentado Sermos 32. El Diario de Sevilla publica que "no hay motivo de impugnación al considerar que la UTE Mercado de San Pedro presentó su oferta al Ayuntamiento aceptando el pliego de cláusulas, en las que se indicaban las condiciones para la concesión".

La empresa de Sergio Ramos, no ha podido demostrar la falsedad en la declaración sobre las deudas con la Seguridad Social de la sociedad de Fran Rivera, por lo que el mercado seguirá siendo gestionado por Lonja del Barranco hasta 2038.

El torero no ha tardado en atender a los medios mostrando su alegría tras un juicio de tantos años. Rivera ha aclarado a Diez Minutos los motivos del inicio de la batalla judicial. "Veían anomalías donde no existían (...). Impugnaron, perdieron, recurrieron (...) y ya el TSJA ha dictaminado que no tienen ningún sentido. Está todo perfectamente en orden", comentaba el diestro.