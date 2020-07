Oltra restringirà les eixides en les residències de majors davant l'evolució de la pandèmia

Oltra ha detallat que existeix una resolució que regula com actuar des de la fase 0 a la fase 3 i que amb la desescalada, i després d'arribar a la fase 3, es va acordar amb patronal, sindicats i representants dels majors no passar de la fase 3 per a les residències.

Així, a preguntes dels mitjans en una visita a Alacant, ha assenyalat que "fins i tot" es restringiran les eixides durant aquesta fase 3.

"Com estem veient el que està passant -amb la pandèmia-, el que anem a fer és fer més restrictiva la part de la fase 3, lamentant-ho perquè a ningú li agraden", ha dit i ha argumentat que "el més important" és garantir la "salut, la seguretat i la vida dels majors".

Així mateix, ha explicat que en aquests moments hi ha huit residències de majors sota "vigilància activa" per la Conselleria de Sanitat. "Les visites estan regulades i també les eixides i en algun dels aspectes anem a ser més restrictius", ha comentat.

Per la seua banda, sobre la residència de majors DomusVI d'Alcoi, per a la qual la Conselleria ha sol·licitat la seua reversió al sistema públic, Mónica Oltra ha confiat que demà dijous, quan hi ha prevista una reunió, es produïsquen "novetats".