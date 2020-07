Tu horóscopo diario: miércoles 29 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 29 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los entretenimientos o cualquier asunto que tenga que ver con los intereses intelectuales te van a tener hoy con mucha actividad y será algo que te gratifique bastante. Tu mente está a pleno rendimiento y puedes sacarle el mayor provecho.

Tauro

Hay algún tema no resuelto del que te quieres alejar y quizá hagas un pequeño viaje para lograr esa separación física de una persona con la que necesitas poner distancia. No te dejes llevar por la tristeza. Acepta la realidad y traza tu propio plan.

Géminis

Te preocupa el tiempo y cómo puedes aprovecharlo mejor, pero lo que más te conviene en este momento es dejarte llevar, relajarte, tomar distancia de los acontecimientos y no pensar en nada complejo. Mereces un descanso en todos los sentidos.

Cáncer

Aprovecharás el tiempo libre para ordenar ciertos objetos personales, como libros, ropa o incluso lugares de tu vida en los que te encuentras bien, pero que necesitan un arreglo o mejorar su apariencia. Eso te traerá muchas satisfacciones.

Leo

Debes pensar que quizá no te vendría mal cierta ayuda si no te encuentras en tu mejor momento emocional. Eso no tiene porqué ser nada negativo, al contrario, es algo que te resultará un gran alivio. Piénsalo con tranquilidad, pero sin descartarlo.

Virgo

No querrás que nadie sepa un secreto tuyo que puede cambiar mucho tu imagen si se conoce públicamente ya que habría comentarios a tu alrededor. No se lo cuentes a nadie, guárdalo solo para ti. Será la mejor manera de que no sea algo público.

Libra

Te sucederá una cosa agradable que te trae el destino como una compensación a una situación profesional reciente que te ha hecho daño o en la que no se han portado bien contigo. Será una suerte de “justicia poética”. Aprovéchala para hacer algo interesante.

Escorpio

Hay palabras sabias muy cerca de ti que te hacen recordar lo importante y dejar de lado lo accesorio y la frivolidad. Los afectos y la familia van a ser hoy muy importantes para ti y te harán sentir bien. Eso es algo que debes recordar siempre.

Sagitario

Todo está hoy a tu favor para que te animes a hablar con esa persona que te parece muy lejana o es poderosa si estás buscando trabajo. Hazlo decididamente, sin temor y confiando en ti y tendrás éxito. Podrás acercarte a ella más de lo que te imaginas.

Capricornio

A veces crees que puedes estar por encima de las normas y eso no es cierto, ya que algunas de ellas no sólo sirven para ti y tu bienestar sino también para proteger a los demás. Ojo con saltártelas. No cometas ninguna acción que repercuta negativamente.

Acuario

No fuerces una situación para estar todo el rato presente en un grupo social o en las redes, ya que podrías producir el efecto contrario al que buscas y que la gente se cansase de ti. Debes medir bien tus pasos. Lo discreto es a veces mucho más efectivo.

Piscis

No te dejes llevar por las palabras de alguien que solo quieren hacer daño. Analízalo bien y verás que es su problema y no el tuyo y sigue tu camino con total tranquilidad. No pierdas el tiempo con personas dañinas o tóxicas que te perjudican.