El PP considera que el mercado laboral está en "estado de alarma" y exige buscar "soluciones" y no "distorsiones"

De esta forma, Teniente ha criticado que la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre incorpora un efecto distorsionador o "trampas estadísticas" al incluir el factor de personas inactivas.

En esta línea, la 'popular' ha acusado al Gobierno nacional de estar "más interesado" en ocultar la realidad que en buscar soluciones a la situación del desempleo y ha afeado que la EPA venga "con sorpresa" al introducir el factor de los inactivos, y que hace que el descenso del paro en Extremadura sea "del todo ficticia".

La diputada del PP ha hecho estas declaraciones en su valoración de EPA del segundo trimestre de 2020 publicada este martes y que arroja que el paro ha bajado en Extremadura en 15.000 personas con respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso del 12,93 por ciento, y sitúa el número total de desempleados en la región en 101.000.

Así, Cristina Teniente ha explicado que "no ha bajado en Extremadura el paro en 15.000" sino que "han subido los parados inactivos en 19.000, como aclara la propia nota informativa de esta Encuesta de Población Activa".

De esta forma, ha considerado que los datos son "absolutamente catastróficos", ya que en este pasado trimestre se han perdido en Extremadura 4.500 empleos y hay 23.600 ocupados menos, unas cifras que dan la clave de como está el mercado laboral en la región, ha dicho.

Además, ha criticado que "no computan los desempleados que están en ERTE ni los autónomos sin actividad", por lo que ha instado en "buscar soluciones, no hay que buscar más distorsiones", al tiempo que ha aseverado que "no se pueden hacer más estadísticas Tezanos".

En su opinión, las "estadísticas Tezanos" hacen "retrasar la solución" de los problemas, la tiempo que ha criticado que se haya votado recientemente en la Asamblea en contra de la petición de un Plan de Empleo.

"Es inexplicable que la Junta de Extremadura diga no a la petición de un Plan de Empleo al Estado cuando se pedía hace dos años, porque la situación del mercado laboral es una situación de estado de alarma", ha lamentado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que se ha dado a conocer el orden del día de la próxima sesión plenaria.