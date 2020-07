Las brochas que necesitas para lucir un maquillaje perfecto están en este set de Amazon... ¡que cuesta 7 euros!

En cuestión de belleza, a todos nos gusta contar con los mejores aliados que, además de facilitar nuestras rutinas, ofrezcan resultados efectivos. La tecnología ha hecho mucho por nosotros en este sentido ya que existen muchos gadgets que han conseguido formar parte de nuestros neceseres beauty por su gran eficacia, desde dispositivos que nos ayudan a eliminar los signos de la edad hasta herramientas de uso diario que nos limpian la piel de impurezas. Así que, visto los resultados positivos de emplear estos gadgets, siempre estamos pendientes de las novedades del mercado en lo a que belleza se refiere.

Sin embargo, y aunque contar con los productos más novedosos nos es de gran ayuda, hay básicos que siempre debemos tener en el neceser, si nos consideramos unos beauty addicts, no deben faltar clásicos como el rodillo de jade, ideal para descongestionar el rostro cada mañana; un buen surtido de cremas y aceites, para nutrir nuestro cutis y prepararlo para la rutina; y, también, las brochas básicas con las que aplicar un maquillaje natural y perfecto. Claro que, para ello, hay que hacer una inversión inicial que no siempre nos viene bien (y menos a fin de mes). Pero, ¿y si te decimos que hemos encontrado una oferta en Amazon que no vas a querer rechazar?

Entre las ofertas flash de hoy, el gigante de las compras online ha rebajado uno de los sets de pinceles mejor valorados de su catálogo: tiene más de 7.000 opiniones y casi cinco estrellas doradas. Un pack muy completo que, además, incluye una esponja aplicadora y un limpiador de brochas que solo hoy puede ser tuyo por menos de ocho euros. ¿Quieres saber qué incluye y cómo sacarle partido?

El set de maquillaje, de Beaky. Amazon

Cómo sacar partido a este set

1 Lo primero: ¡a lavar los pinceles! Antes de maquillarse, es fundamental someter a nuestro cutis a una rutina de higiene (¡y de hidratación!) profunda... pero también a nuestros pinceles, para evitar que el polvo o las bacterias puedan acabar en nuestros poros. Si bien es cierto que la forma tradicional –agua, jabón y manos- no está mal, lo mejor es contar con aliados que nos aseguren que las brochas quedan perfectas, como ocurre con este cepillo de Beaky. Por un lado, tiene una granulación para limpiar los pinceles pequeños y por otro, estrías alargadas para acabar con la suciedad de los más grandes.

2 La base, con crema solar Ahora que el calor aprieta, es fundamental mezclar nuestra base habitual con crema solar que nos proteja de los rayos. Para aplicar esta mezcla es bueno tener a mano una esponja que, con toquecitos, nos ayude a ‘matificar’ el rostro al tiempo que le damos un toque ‘cream skin’, ideal para el verano.

3 Un pincel para cada paso Aunque la mayoría nos conformamos con tener un par de brochas para colorete y sombra de ojos, la realidad es que, si queremos conseguir un maquillaje natural y perfecto, tenemos echar mano de algún que otro pincel. Y en este kit de pelo sintético tenemos todo lo necesario: desde tipo mofeta hasta biseladas, hay brochas indicadas para bases, ‘contouring’, colorete, ojos e, incluso, para quitar el polvito sobrante

