Un incendi calcina 1,5 hectàrees forestals en la partida del Moralet a Alacant

Segons fonts dels bombers municipals, l'avís es va donar sobre les 12.00 hores, i immediatament es va organitzar un operatiu.

Els efectius es van desplaçar fins a l'incendi que estava situat en una zona del camí Bon Vent de Tunís, i van començar a atacar el foc que tenia diversos focus d'ignició.

Fonts de l'SPEIS, han informat que les ratxes de vent han dificultat les tasques d'extinció avivant les flames i generant xicotets focus.

Les flames s'han donat per extingides a les 15.00 hores, i encara que no es pot determinar les causes, els primers indicis apunten a la crema de restes agrícoles.