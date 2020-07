Ceruti dice que las "condiciones impuestas" a los hosteleros para las terrazas en calles no les "conviene"

Así lo ha indicado este martes el concejal de Ciudadanos a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en la que ha achacado el rechazo inicial de vecinos de calles y zonas donde se baraja la iniciativa a que llevan "décadas abandonados" por el Consistorio.

Ceruti, que ha insistido en el cumplimiento de esa decisión, consensuada por todos los partidos en el plan de choque contra el Covid', ha apuntado que no depende de su departamento -Contratación, Innovación y Urbanismo- "la ejecución" de la misma. "No depende de nosotros que se ejecute o no", ha apostillado.

Y, en cualquier caso, ha manifestado que tras los últimos contactos de representantes municipales con profesionales del sector de la hostelería, las "condiciones impuestas" son "tales" que nos les "conviene" colocar mesas y sillas en las calles, pues el planteamiento "empeora" su situación actual.

"Al parecer, las condiciones impuestas en esas negociaciones han sido tales que (los hosteleros) han considerado que no les convenía" habilitar terrazas en la vía, ha expresado el portavoz del equipo de gobierno PP-Cs, que conoce esas condiciones "de referencias".

En su intervención, ha evidenciado que "estamos en pleno verano" y se "está pasando el momento" de desarrollar la medida, la 107 del documento 'Santander a punto', y que fue consensuada entre todos los partidos en el Ayuntamiento, incluido Vox, aunque no respaldó el plan.

La misma se orienta a la peatonalización "limitada" de ciertas calles y zonas urbanas en determinados horarios y días, para ampliar el espacio -que no el aforo- de terrazas que ahora están "amontonadas", a ojos de Ceruti, que cree que así se solucionarían "problemas" para el cumplimiento de las normas sanitarias.

RECHAZO VECINAL POR MALTRATO Y ABANDONO DEL AYUNTAMIENTO

En cuanto a los vecinos, ha achacado el rechazo inicial a la medida por parte de algunas asociaciones -como Río de la Pila, Peña Herbosa, Pombo o Cañadío- al "hartazgo" y "desconfianza" hacia el Ayuntamiento tras "décadas de abandono" y "maltrato".

En este punto, Ceruti ha indicado que se ha reunido con dos agrupaciones de esas zonas y ha dicho que "entiende perfectamente" su reacción, pues el anuncio de la iniciativa era "poco específico" y no se detallaba bien lo redactado en el plan 'Santander a punto', con el que la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, lleva "tres semanas de gira" para explicarlo "a todo el mundo".

Así, tras el encuentro de Cs con los representantes vecinales, se mostraron "sorprendidos" por el contenido de la medida, a aplicar en zonas, días y horarios "determinados".

De ese "abandono" del Consistorio, el portavoz ha concretado que se debe a deficiencias en la prestación de la recogida de basura, que generan "malos olores" en los contenedores por no haber camiones -ha dicho- encargados de la limpieza.

A ello se suma el horario del servicio, que ahora se realiza "dos veces al día". Cree al respecto que si adecuara dicho horario se "reduciría en gran parte" el problema que sufren vecinos de zonas de ocio, que "están hartos", pues se quejan también de "ruidos" que vienen padeciendo desde hace "décadas".