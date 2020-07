Conselleria ultima amb els centres la contractació de professorat per a garantir la màxima presencialitat

Marzà, qui s'ha pronunciat així davant els mitjans després de visitar les obres de millora de l'escola infantil Nuestra Señora de Lourdes a Castelló, ha assenyalat que la Conselleria està afrontant l'organització de l'inici del curs amb un criteri sanitari.

"Tot el que estem fent emana d'un principi de criteri sanitari per a garantir la màxima seguretat, tant per als alumnes com per als treballadors del sistema públic educatiu, i per açò estem seguint les indicacions de la Conselleria i del Ministeri de Sanitat per a adaptar-nos a les necessitats de traçabilitat per a, al mateix temps, intentar garantir la màxima presencialitat possible", ha dit.

Sobre aquest tema, ha destacat que l'inici de curs s'està fent d'acord als diferents escenaris possibles, de tal forma que si es continua amb un escenari d'estabilitat de la pandèmia i, per tant, es pot tornar a garantir una màxima presencialitat, així serà. "Tornaran amb la màxima presencialitat possible els xiquets als seus centres educatius, en els mateixos horaris d'infantil i primària, el 100 per cent de l'alumnat i el 100 per cent dels dies, i en centres de secundària, batxillerat i FP el màxim de presencialitat possible es traduirà en molts llocs en el 100 per cent de presència el 100 per cent dels dies, i en altres llocs, en una alternança en la presència dels dies", ha explicat.

Marzà ha indicat que els pròxims dies s'anunciarà la quantitat d'inversió i contractació de nous professors que implicarà poder accedir a donar eixe servici "amb totes les garanties de seguretat i de salut i amb una qualitat educativa", i per a fer això -ha dit- s'està acabant de tancar en cada centre les necessitats de personal per a poder anunciar "els milers de professors que començaran el curs de forma extraordinària, ampliant les plantilles, reduint les ràtios i millorant l'atenció educativa en aquesta situació de la pandèmia".

Així, el conseller ha subratllat que està previst contractar més professorat en la pràctica totalitat dels centres educatius, on es desenvoluparan grups reduïts perquè tinguen la màxima traçabilitat possible i es puga fer el seguiment en cas que hi haguera algun positiu en algun entorn de l'escola i poder aïllar eixos possibles contagis i, al mateix temps, tots els servicis complementaris. "Hi haurà major contractació de monitors de menjador i major inversió en adequació d'espais i en despeses de funcionament dels centres educatius", ha assenyalat.

ATENCIÓ ESPECIAL

A més, Marzà ha destacat que els centres amb atenció especial també tindran garantida la seua atenció "sempre que hi haja eixa distància de metre i mig entre un grup estable i la persona que entra especialista de fora"; i ha assenyalat que les escoles de matí es podran fer si continua l'evolució de la pandèmia com fins ara. "Som el territori que més rastrejadors hem contractat per a poder fer el seguiment de cada cas, la qual cosa ens fer poder mirar al futur amb certa esperança, però amb totes les precaucions", ha afegit.

El titular d'Educació també ha apuntat que si és necessari que s'organitzen xiquets de diferents nivells en un mateix grup, es farà, "com es fa per exemple en les aules rurals, que tenen resultats pedagògics boníssims". "És una innovació metodològica que s'ha recomanat des de fa molts anys, i el que estem recomanant és establir grups estables de convivència de 20 alumnes, i si hi ha necessitats de reagrupar els xiquets, es pot fer, sobretot en l'etapa d'infantil", ha puntualitzat.

Pel que fa a l'eixida dels alumnes als patis, Marzà ha indicat que aquesta es produirà de forma escalonada, "amb uns usos identificats amb diferenciació perquè no puga haver-hi una gran interacció dels grups que isquen, que no eixiran tots alhora, i usaran espais per a cadascun, de tal manera que no hi haja una interacció entre xiquets de diferents grups estables i poder garantir la traçabilitat i facilitar el treball als sanitaris".

Pel que fa a les obres per a acabar amb els barracons, el conseller ha assenyalat que en breu es realitzarà la recepció de l'obra del Regina Violant d'Almassora (Castelló) com a "exemple" que s'ha seguit invertint en la construcció de centres educatius. Marzà ha reconegut que hi ha hagut una "aturada" i s'ha retardat l'execució de moltes obres durant un temps per la pandèmia, "però estan totes en marxa i donant resposta a la necessitat dels xiquets d'estar en millors condicions".

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Finalment, el conseller ha qualificat de "molt bona notícia" l'anunci del Ministeri d'Educació de distribuir 265 milions d'euros entre les comunitats autònomes per a la Formació Professional. "Es tracta d'una aposta claríssima per l'FP i necessària per a la reconstrucció d'aquest país. Necessitem l'FP per a canviar el model productiu, garantir una major empleabilitat de la nostra ciutadania i reinventar-nos després de la pandèmia", ha conclòs.