Cómo conseguir (por menos de 20 euros) el cepillo facial de silicona que triunfa entre los usuarios de Amazon

Ya sea por el cambio las rutinas, por pereza (¡con el calor no apetece!) o porque no caben demasiados productos en nuestro equipaje, el tiempo que dedicamos a cuidar nuestra piel disminuye durante el verano y más aún durante nuestras vacaciones. Aunque el aumento de la exposición solar, la arena, el cloro y otros agentes externos requieren que cuidemos nuestra dermis con una dosis extra de mimos, son pocos los que, tras una jornada de playa o piscina, realizan los tratamientos rutinarios que sí llevamos a cabo durante el verano. Sin embargo, si queremos lucir un moreno bonito y duradero y tener una piel saludable, no nos queda otro remedio que prestarle mucha atención.

Además de protegerla de los efectos negativos del sol con la protección solar más adecuada para nosotros, es básico realizar una limpieza diaria que permita que estas cremas penetren en profundidad y que mantengan a los efectos del sol alejados de nuestro rostro, porque, ¿a quién le gustaría que el recuerdo de este verano sea un bronceado con manchas o un envejecimiento prematuro de la piel? Por ello, y porque sabemos que tus planes estivales no te van a dejar apenas tiempo para mimar tu dermis, te proponemos un método efectivo para cuidar tu piel esta temporada sin que tengas que invertir mucho tiempo. Se trata de una limpieza facial con un cepillo eléctrico, una rutina que apenas te llevará un par de minutos y que, sin embargo, te ayudará a conseguir una piel perfecta este verano

Entre las ofertas flash de Amazon hemos encontrado uno de estos gadgets rebajados un 36% para que su precio asequible te anime a incluirlo en tu neceser de vacaciones, ya que apenas ocupa espacio. Se trata del modelo de Sunmay, un dispositivo que tiene más de 1.500 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, que, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas, cuesta menos de 20 euros. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Este dispositivo cuenta con cinco modos de vibración. Amazon

Tres motivos para incluirlo en tu neceser

A prueba de imperfecciones . Gracias a la superficie de limpieza, con más de 2000 cerdas de silicona antimicrobianas y de diferentes grosores, este cepillo es capaz de acabar con la suciedad acumulada en el cutis y desobstruir los poros con la máximo potencia, el mínimo esfuerzo y con la suavidad que requiere todo tipo de piel.

. Gracias a la superficie de limpieza, con más de 2000 cerdas de silicona antimicrobianas y de diferentes grosores, este cepillo es capaz de acabar con la suciedad acumulada en el cutis y desobstruir los poros con la máximo potencia, el mínimo esfuerzo y con la suavidad que requiere todo tipo de piel. Dos minutos son suficientes . Para optimizar la limpieza y asegurar que todos los usuarios cuidan de su cutis como es debido, este Sunmay incluye un temporizador programable con dos minutos e intervalos de 20 segundos, que indican el tiempo que debemos invertir en la limpieza de cada zona de la cara. Además, este renovado modelo incluye memoria para grabar los niveles de vibración favoritos, para evitar que accione el incorrecto durante la rutina de higiene facial.

. Para optimizar la limpieza y asegurar que todos los usuarios cuidan de su cutis como es debido, este Sunmay incluye un temporizador programable con dos minutos e intervalos de 20 segundos, que indican el tiempo que debemos invertir en la limpieza de cada zona de la cara. Además, este renovado modelo incluye memoria para grabar los niveles de vibración favoritos, para evitar que accione el incorrecto durante la rutina de higiene facial. Limpieza facial personalizada. Uno de los puntos fuertes de este cepillo es que cuenta con cinco modos diferentes de velocidad de vibración sónica, lo que permite que cada uno de con el que mejor se ajusta a las necesidades y exigencias de su piel facial. Cabe destacar que cuenta con más de 2000 puntos de contacto antimicrobianos, capaces de vibrar 7000 veces por minuto, que proporcionan una limpieza más profunda que el lavado con las manos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.