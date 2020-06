De la limpieza facial a la depilación, cómo poner la piel a punto este verano con ayuda de Philips (y sus rebajas)

Mimarse es obligatorio durante todas las estaciones. Sin embargo, con la llegada del verano, son más los que se apuntan a seguir estrictas rutinas de belleza que aseguren que, de cabeza a pies, todo está listo para lucir moreno y, también, las tendencias que más están dando de qué hablar. Así, no hay zona del cuerpo que no merezca un trato especial con la subida de las temperaturas y que incluya la exfoliación y la hidratación, pues son más esenciales que nunca si queremos que piel y pelo luzcan saludables y brillantes. También la depilación pasa a encabezar la lista de things to do, pues, si bien es cierto que el vello está más que aceptado, también hay quien prefiere deshacerse de él durante los meses estivales.

Eso sí, apostar por métodos certificados que, además de efectivos, velen por la salud de nuestra desmis es fundamental (o nada de lo antes mentado funcionará). Y, para lograrlo, lo normal es tener que invertir una suma importante de dinero que avale seguridad y buenos resultados... O encontrar una buena oferta, como esta de Philips, que no solo pone a tu disposición una de sus mejores depiladoras, también incluye distintos cabezales de belleza y un cepillo eléctrico de limpieza facial. Y todo ello por poco más de 100 euros.

Exfoliación, masaje, cuidado de pies... ¿Quieres saber todo lo que va a hacer por ti? Bajo estas líneas te contamos todo lo que incluye este kit especial de Philips que, además, si eres lector de 20minutos.es, tiene un 10% de descuento adicional al introducir el código 20MINUTOS10 en tu compra (código válido hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en la sección respironics). ¿Listo para hacer tu próximo match?

El kit de belleza incluye una depiladora con cabezales multifunción y un cepillo facial. Philips

Todo lo que este kit va a hacer por nosotros

1 ¡Adiós, vello! La depiladora Satinelle Prestige destaca por sus cuchillas con superficie de cerámica texturizada, que extraen suavemente el vello, incluido el más fino. Además, ahora permite una mayor rotación del disco (2200 rpm) para resultados más rápidos y efectivos.

2 Exfoliación exprés... ¡y efectiva! Una de las cualidades de la depiladora es que incluye cabezales intercambiables para potenciar el cuidado de nuestra piel. Uno de ellos es el cepillo de exfoliación corporal, capaz de arrastrar las células muertas de la piel y de evitar el vello subcutáneo.

3 Un merecido masaje Depilarse no es, precisamente, una rutina demasiado llevable y, aunque ahora los ‘gadgets’ son mucho más cuidadosos, es inevitable sentir algo de dolor durante o después. Por eso, el mango de la Satinelle Prestige es compatible con un cabezal de masaje que, además de aliviar nuestra piel, ayudará a que se vea radiante gracias a la activación del flujo sanguíneo.

4 Ni durezas ni callos Lucir pies, en verano, es casi obligatorio, sin embargo, después del invierno, no todos están preparados para su presentación en sociedad. Por eso, la lima eléctrica de este kit de Philips es ideal para acabar con durezas y callos o acabar con las grietas de los talones, sin hacer grandes esfuerzos, pero obteniendo resultados impecables.

5 Cutis perfecto Además, esta promoción especial incluye de regalo el cepillo facial de la marca, famoso por sus buenos resultados. Compacto y fácil de usar, ayuda a eliminar las impurezas, dejando la piel limpia en profundidad y con un aspecto radiante.

