Tu horóscopo diario: lunes 20 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 20 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Eres valiente pero no hace falta que llegues a la osadía, así que si quieres hacer algo que te tienta mucho y es como una aventura para ti, lo mejor es que lo pienses dos veces antes de lanzarte a ello. Ojo con excederte, ya que hay riesgos de alguna clase que debes controlar.

Tauro

No recorrerás mucho camino si te empeñas en hacerlo por la parte más difícil para que quede claro que eres tu quien manda. Esa postura hoy solo puede traerte disgustos, así que mira cómo lo cambias. Un poco de flexibilidad y escuchar a los demás te vendría bien.

Géminis

Una persona cercana pasará por un momento bastante delicado y a pesar de ciertas rencillas o malentendidos que tuvisteis en el pasado, no vas a dudar en estar a su lado sin ningún tipo de duda. Es positivo que actúes de ese modo porque te hará sentirte bien.

Cáncer

La luna nueva en tu signo es algo que te va a traer influencias un tanto etéreas y espirituales, algo un poco fuera de la realidad que te hará sentir especial. Todo eso debes aprovecharlo para avanzar en un sentido interior, muy personal.

Leo

El sol entra en tu signo hoy con una fuerza renovada y llena de poder que te aporta algo muy importante para ti y es poder brillar en tu círculo, sentir que te admiran y que tu ego se reconfirma. Sonreirás y estarás con personas que te aprecian y que te lo hacen llegar.

Virgo

Está muy bien que te protejas de cualquier asunto en el que no ves claro dónde quieren llegar o cuál es el objetivo del negocio. Y más, si hay dinero de por medio porque será algo poco recomendable. Aléjate todo lo que puedas y cuanto antes, mejor.

Libra

Cada vez que piensas en esa persona te pones de mal humor, así que no es necesario que te sigas machacando por ello. Si es alguien del trabajo, procura que tu camino vaya por otro lado. Es lo mejor. Un enfrentamiento abierto no es lo que te conviene.

Escorpio

No caigas en la tentación de decirle a alguien un secreto o una información muy íntima de otra persona porque eso no te va a beneficiar en nada y al contrario, te puede traer problemas. Ten cuidado con lo que comentas y no te metas en terrenos espinosos.

Sagitario

Presumir de que eres tu quien lleva todo el trabajo sobre los hombros no es nada aconsejable, ya que los demás se darán cuenta de que no es cierto y pueden surgir críticas donde menos te lo esperas. Ve a lo tuyo, pero procura no presumir.

Capricornio

No cantes victoria todavía, porque aún te queda un trecho que recorrer antes de estar unos días de vacaciones y pueden ser bastante complicados en lo laboral. Ya tendrás tiempo de disfrutar después, aunque sea con cierta moderación en lo económico.

Acuario

Aclara cuanto antes algo que le has dicho a un familiar y que no le ha sentado nada bien, porque eso puede enturbiar la relación. Si crees que es necesario, actúa con el corazón y pide perdón. Tendrás que analizar lo que dices sin pensar en ocasiones.

Piscis

Te encaminas hacia un lugar en el que quieres estar bastante tiempo, ya sea real o imaginado, porque es un espacio en el que te encuentras con mucha comodidad y en confianza. Céntrate ahora en respirar hondo y en disfrutar de eso a lo que puedes llegar ahora.