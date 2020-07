El Decreto 11/2020 y el Plan de Reactivación marcarán un martes con seis sesiones extraordinarias en el Parlament

De entre el total de seis sesiones, destacan el debate y votación del decreto 11/2020, de 10 de julio, relativo al régimen sancionador para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; así como la comparecencia en el Parlament de la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para que explique la financiación del Plan para la reactivación y la diversificación económica y social de Baleares y el debate de la Proposición no de ley (PNL) de los 'populares' relativa a presentar y tramitar en el Parlament dicho Plan.

Así, en lo que respecta al Decreto Ley 11/2020, cabe señalar que fue aprobado en Consell de Govern el pasado día 10 de julio de 2020, a propuesta de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y de la de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro.

El fin de este decreto, según ha apuntado el Govern, es establecer medidas unificadas y coordinadas que permitan agilizar la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de los incumplimientos de la normativa vigente para hacer frente a la pandemia.

Mientras, sobre el Plan de Reactivación, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la comparecencia urgente de la consellera Sánchez debido a la situación de crisis generada por la COVID-19 para que explique esta hoja de ruta; así como que la misma sea presentada y tramitada en el Parlament para que los grupos puedan estudiarla y, si así lo consideran, presentar propuestas.

Company ya preguntó a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol por el Plan de Reactivación, criticando que se trata de "un recopilatorio de notas de prensa, mezclados con acuerdos de Bellver y los presupuestos aprobados antes de la COVID-19". Además, añadió el 'popular', "por desgracia ocasionará más parados que si se aplicará un verdadero plan de choque contundente".

En la misma línea de estas afirmaciones, apuntó Company el pasado día 7, que "desde el espíritu constructivo del PP, este Plan no es suficiente y hacen falta medidas concretas y contundentes; más liquidez y ayudas a autónomos, porque 200 millones de euros no son suficientes, hacen falta 900 millones de euros; ayudas vivienda; ayudas a familias; y el compromiso de que no subirá los impuestos; y es necesario que vuelva a atrás el aumento de asesores".

Por su parte, la presidenta Armengol, aseguró, entonces, que "este Plan había sido pactado con agentes sociales y económicos, la Felib, Ayuntamiento de Palma, los partidos de El Pacte y formaciones de la oposición como El PI y Cs".

LAS PREGUNTAS DEL PLENO DE ESTE MARTES

El pleno de este martes tendrá también dos sesiones de preguntas, la primera de ellas con cuestiones dirigida exclusivamente a la consellera de Salud y Consumo Patricia Gómez.

A estas tres preguntas, que formularán diputados de El PI, Cs y PP y que versarán sobre el cobro de la carrera profesional, el plan de vacunación 2020 y los recortes en el área de Salud, respectivamente, las cuales fueron aplazadas de plenos anteriores, deberá sumarse la de la diputada de Vox Idoia Ribas, quien preguntará acerca de las diferencias en las cifras de la Conselleria y las del Ministerio de los afectados por la COVID-19.

En cuanto a las demás preguntas que se formularán en el pleno de este martes, destacan la que formulará la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, en relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU), después de la polémica por el examen de catalán; así como la de la diputada 'popular' Tania Marí, quien preguntará acerca de la financiación de las mascarillas. Hasta tres diputados del PP también preguntarán sobre cuestiones relativas al Plan de Reactivación.

Mientras, sobre preguntas a la presidenta Armengol, en esta sesión deberá dar respuesta a cuatro, que le formularán los portavoces de las principales formaciones de la oposición.

En concreto, el portavoz de Vox en Baleares en el Parlament, Jorge Campos, le preguntará si se compromete a no subir los impuestos sin agotar antes todas las opciones de reducción de gasto, incluido el "exceso" de cargos políticos.

Mientras, el portavoz de Cs en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, se dirigirá a la presidenta para saber si está garantizada la medida que ofrece la posibilidad de incrementar un 15% la edificabilidad de establecimientos turísticos.

También, el presidente del PP en Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Gabriel Company, le preguntará acerca de los establecimientos turísticos. En concreto, si piensa implantar alguna medida más para su reactivación económica.

En este sentido, cabe recordar que esta semana los grupos de PSIB, MÉS y Unidas Podemos han acordado modificar la ampliación hotelera prevista en el decreto de reactivación, que podrá ser del cero o de un 15 por ciento en función de lo que decidan los Consells Insulars y el Govern.

Finalmente, la portavoz de El PI en el Parlament, Lina Pons, va a preguntar a Armengol cómo tiene previsto garantizar la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación, que los centros cuenten con suficientes espacios para poder cumplir con las medidas de seguridad sanitaria establecidas.

OTRAS CUESTIONES

Finalmente, en una de las sesiones plenarias de este martes, 21 de julio, se debatirá la Proposición No de Ley (PNL) relativa a áreas de Promoción Económica, como una herramienta cuyo fin será "fortalecer el pequeño comercio e impulsar la ocupación".

Esta PNL llega al Parlament impulsada por los grupos que dan apoyo al Govern de 'El Pacte' y por la vía de urgencia, dada la situación del comercio ante la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19.