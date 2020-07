Soriano, experto en enfermedades infecciosas: "Hay que evitar viajar en avión; la cabina es un espacio cerrado"

El sábado, un vuelo procedente de Madrid hizo saltar las alarmas en Vigo (donde aterrizó) porque uno de los pasajeros dio positivo en coronavirus, lo que obligó a poner en aislamiento domiciliario a otras 12 personas del mismo vuelo.

Estos hechos reactivaron el debate en torno a la seguridad sanitaria en los aeropuertos y aviones, que tratan de volver a la normalidad tras meses parados. Pero el virus sigue presente, y todavía hay países que están siendo duramente azotados por la Covid. Entonces, ¿hasta qué punto es seguro viajar en avión?, ¿qué riesgos conlleva?, ¿cómo evitar contagiarse?

Vicente Soriano, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y en Genética Clínica, ha compartido con 20minutos algunas recomendaciones a seguir a la hora de embarcarse un vuelo. Soriano -que ha sido asesor de la OMS y actualmente trabaja como profesor de UNIR-, básicamente aconseja no viajar en caso de no ser necesario, e insiste en la importancia de no quitarse la mascarilla en ningún momento.

¿Es seguro viajar en avión?

Yo creo que es lo suficientemente seguro si uno tiene necesidad de volar en avión por una causa justificada. La cabina de un avión es como un espacio cerrado y eso es un factor negativo, porque es una causa que predispone al contagio; los pasajeros que son sintomáticos, se procura que no viajen- pueden mentir y hay que contar con ello, pero en principio, la posibilidad de gente sintomática es baja-. Otra variable negativa es el origen, es decir, puede haber gente que venga de lugares que no han estado en confinamiento, hacia otros que sí lo han estado.

¿Hay en el avión alguna fuente eficaz de contagio?

No hay evidencia de que el aire acondicionado y el aire a presión de la cabina de un avión sea un medio eficaz de transmisión del coronavirus, porque lo que hace es dispersarlo, sobre todo. Lo que sí es una fuente eficaz es que te tosa alguien delante, o alguien que grite muy fuerte.

¿Y las superficies?

En cuanto a la superficie del avión, se desinfecta, pero en principio no son una fuente importante de contagio. Entonces, llevando mascarilla, ventilando lo suficientemente el avión… pues las posibilidades de que uno adquiera por un vuelo el coronavirus son muy bajas. Ahora bien, exponerse de manera innecesaria por ocio, por viajes de turismo que podrían hacerse de otra manera... es un riesgo innecesario.

Por lo tanto, hay que evitarlos (los viajes en avión) salvo en caso de necesidad, básicamente porque la cabina no deja de ser un espacio cerrado, que es donde se suele coger el virus. En un espacio abierto no hay ningún problema (por ejemplo, todo el tema de las mascarillas en la playa no tiene mucho sentido).

¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de buscar o comprar un billete?

El lugar de procedencia y el lugar de destino. Hay bastantes países que no están con un confinamiento serio como el que hemos vivido aquí, y aunque digan que imponen confinamiento es leve, como por ejemplo, algunos estados de EE UU. Entonces, hay que saberlo porque vas a ir a un lugar donde circula el virus de una manera muy activa.

Luego, llevar mascarillas, -en lo posible, que sean homologadas-, y no quitárselas desde el momento que uno sale hasta el momento en que uno llega, precisamente porque la cabina es un espacio cerrado.

¿Recomendaciones a seguir durante el vuelo?

Yo creo que ya se pone distancia entre pasajeros, se obliga a llevar la mascarilla… yo sinceramente creo que es suficiente y que hay que quitar miedo al tema de los contactos de superficies, que no es un mecanismo eficaz de contagio en general. Además, en los aviones ya cuidan mucho que se haya limpiado y desinfectado bien. La covid es un virus con envoltura y el alcohol destruye la envoltura de este virus. Apenas es contagioso por superficies. Hace unos meses se consideró si vivía el virus tres horas o dos días… pero no es un mecanismo eficaz de contagio. El mecanismo eficaz de contagio es por el aire, y es a partir de gente que grita, que tose que escupe, que estornuda delante de otra persona.

¿Considera adecuado que no se estén haciendo pruebas PCR en los aeropuertos?

Sería una barrera tremenda, porque para poder tener un resultado de PCR se necesitan horas previas. Además, el hacer una PCR y que te de negativo no excluye que ese paciente pueda estar infectado poco después. Hay falsos negativos de las técnicas de PCR, hay que saber cogerlas bien.

Además, el hacer una PCR y que te dé negativo no excluye que ese paciente pueda estar infectado poco después. Hay falsos negativos de las técnicas de PCR, hay que saber cogerlas bien. También puede llegar a ser molesto, porque la buena muestra hay que recogerla del final de la cavidad nasal y esto en determinados niños y en gente mayor, sobre todo, es muy desagradable.

Entonces, ¿cuál sería el método más cómodo para descartar posibles positivos?

Cuando salgan test en saliva, que serán 'rápid test' -esto tardará unos meses, pero ya está en camino-, facilitará muchísimo las cosas. Que puedas tener como un test de embarazo, que lo puedas comprar en la farmacia y que en diez minutos tengas los resultados, y que incluso te lo puedas repetir a la semana siguiente si tienes sospecha de un contacto con alguien.