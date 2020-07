Tu horóscopo diario: jueves 16 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 16 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Desarrollar la paciencia y otra mirada especial y más reposada sobre las cosas es una de las metas que ahora te debes proponer. Dentro de muy poco vas a tener tiempo para frenar todo el estrés que llevas desde hace un tiempo y esas vacaciones serán una auténtica medicina.

Tauro

No dejes de estar alerta hoy ante cualquier tema que tenga que ver con tu organismo, porque te dará algún aviso al que debes prestarle atención y aunque no será grave, sí merece la pena que lo vigiles. No debes mirar hacia otro lado, sino hacerle frente.

Géminis

No te apetecerá mucho, pero es cierto que ahora no te va a quedar más remedio que estar al lado de tu pareja y de los asuntos que tienen que ver con la familia política porque habrá algunas dificultades. Deberás estar a su lado, no pongas excusas.

Cáncer

Resuelves un problema que no es complicado, pero que te va a llevar bastante tiempo e incluso deberás cambiar tus planes porque te retendrá en algún lugar, quizá tu propia casa, hasta que lo soluciones del todo. También significará cierto gasto.

Leo

Todo lo relativo a la salud va a darte una alegría hoy ya que recibes una información o un resultado que es muy favorable y que te ayudará a mirar hacia el futuro con otra perspectiva. Te animarás y empezarás a retomar ciertos planes.

Virgo

Cada vez que te planteas hablar con esa persona, te echas para atrás porque sabes que de alguna manera puede que no reaccione con te gustaría y te diga lo que no le gusta de ti. Pero debes asumir su reacción y hablar con tranquilidad. Se valiente.

Libra

Preparas con ilusión una reunión con amigos, amigas o una celebración familiar en la que desde luego has puesto mucho de ti y estás intentando dar lo mejor para que salga estupendo. Lo conseguirás y será inolvidable para ti y para todos.

Escorpio

No vayas en busca de lo que no te corresponde, por mucho que te tiente la aventura, ya que puede que no sea tan discreta como te parece y al final todo se acabe sabiendo. Podría afectar a varias personas y lo sabes. Juega tus cartas con prudencia.

Sagitario

Un amigo o una amiga va a resultar fundamental para ayudarte a superar una decepción que has tenido, quizá relacionada con los estudios o con un proyecto que ahora no va a salir. Te repondrás pronto de ese disgusto y retomarás las fuerzas.

Capricornio

Alguien tendrá un detalle contigo que te va a hacer mucha ilusión. Probablemente no será nada valioso en cuanto a su valor económico, pero lo será y mucho en el plano emocional. Lo más indicado es que lo compartas sin egoísmos.

Acuario

Te levantas con una inspiración muy acertada para desarrollar una tarea que tiene que ver con la tecnología o con un campo de acción que quieres investigar. Habrá una reunión fructífera con alguien que te plantea un cambio importante.

Piscis

Hay una parte de ti que sabes es complicada porque a veces te despistas demasiado, pero hoy es un buen día para proponerte mejorar en ese aspecto. Alguien te va a ser muy sincero y debes escucharle. No te quedes en la superficie del mensaje.