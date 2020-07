Podemos pide al Gobierno local que restaure el convento de Regina Coeli dado su interés cultural

En este sentido y en un comunicado, la portavoz municipal de la formación morada en el Consistorio cordobés, Cristina Pedrajas, ha señalado que, en enero, "la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) anunciaba la pronta reanudación de las obras en el convento, que fueron interrumpidas hace más de un año".

"Para ello había una partida presupuestaria a la que se unirían fondos del Plan de Grandes Ciudades", y ahora, "solo unos meses más tarde" Albás "dice justo lo contrario y que se van a usar esos fondos para el Templo Romano aparcando de nuevo la iglesia de Regina". Para Pedrajas, "de nuevo vemos una disparidad de criterios entre dos delegaciones: Una del PP, Urbanismo, y otra de Ciudadanos, Turismo".

Además, según la portavoz de Podemos, "los objetivos del Plan Turístico de Grandes Ciudades eran claros", en concreto, la "puesta en valor y uso de recursos turísticos, el aumento de calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la mejora del producto turístico existente, la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de recursos y la sensibilización e implicación de la población y los agentes locales en una cultura de calidad turística".

Pues bien, "absolutamente todos estos objetivos se cumplirían rehabilitando el convento de Regina Coeli, pero tenemos que volver a escuchar a la responsable municipal de Turismo decir textualmente que Regina no es una prioridad", ha lamentado Pedrajas.

En opinión de Podemos Córdoba, "no deberíamos tener que elegir entre rehabilitar Regina o el Templo Romano de Claudio Marcelo", ya que ambos monumentos estaban "ya comenzados en su proceso de restauración, y no entendemos que si estaba previsto, presupuestado y comenzado a estas alturas se nos diga que uno de los dos va a quedar de nuevo aparcado hasta no se sabe cuándo".

Pedrajas ha querido destacar la importancia del antiguo convento señalando que en 1979 la iglesia fue declarada BIC y forma parte del Patrimonio Histórico de España. Tiene un artesonado del siglo XVI considerado uno de los elementos mudares mejores de la ciudad, y, al mismo tiempo, se han ido aplicando diferentes acciones y obras en orden a su recuperación hasta que, finalmente se incluyó en el Plan de Grandes Ciudades.

En ese marco, y en colaboración con el Ayuntamiento, "existía un compromiso de hace ya años, en 2014, cuando se hablaba de recuperar el claustro con sus elementos originales, por un lado, los patios que se iban a convertir en jardines arqueológicos, y por otro la iglesia, donde se iban a ubicar dos museos, el de la ciudad dedicado a las cuatro culturas, y el museo cofrade", ha resaltado.

"Si eso es así, está claro que el proyecto tiene una dimensión que va mucho más allá de la mera restauración de un inmueble histórico, porque cuenta igualmente con un interés cultural amplio y un punto de interés turístico nada despreciable", ha apostillado Pedrajas.