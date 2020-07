Tu horóscopo diario: lunes 13 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 13 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No vas a recibir hoy más que buenas palabras y alegrías de una persona que tienes en mucha estima y que te va a traer una oleada de afecto y simpatía. Te dará, además, una clave para tu felicidad. La descubrirás si no tienes prejuicios.

Tauro

Alguien de la familia te plantea un asunto que te disgusta y tendrás puntos que limar en este momento porque habrá desacuerdos en planes de viajes o vacaciones próximas. Habrá que negociar con tacto y sin imponer nada por la fuerza, recuérdalo.

Géminis

Quizá haya algún tema de trabajo que hoy te resulte un tanto complicado, sobre todo por la respuesta o la reacción de alguien pero si eres tu quien dirige la reunión, impón tus criterios o dudarán de tu liderazgo. Cree con toda la fuerza en ti.

Cáncer

Tus prioridades se establecerán hoy de más de una manera, aunque sin duda lo más importante que tienes entre manos tiene que ver con la salud. A ella le vas a dedicar mucha atención y también dinero. Por la noche, te gustará pensar que has hecho lo correcto.

Leo

Hoy querrás cambiar algo que te interesa de cara a la temporada que viene y lo cierto es que va a ser un poco complicado conseguirlo, así que debes tomártelo todo con calma, ya que hay temas que se retrasan. Eso no significa que los debas dar por perdidos.

Virgo

No es necesario que pongas más pegas a un asunto del que ya has puesto sobre la mesa lo poco que te gusta. Tu oposición a ese tema está clara, pero hoy alguien intentará convencerte para que cambies de opinión. No te conviene hacerlo, de momento.

Libra

No te gusta que te engañen o que alguien pueda aprovecharse de ti y es algo que puede suceder hoy con bastante facilidad, así que debes de estar con todas las alertas levantadas para no correr riesgos. No todo el mundo es enteramente bueno.

Escorpio

Vas a conseguir algo que te interesaba mucho relacionado con un espectáculo o con una manifestación cultural y eso te pondrá de muy buen humor. Ves muchas posibilidades de disfrutar por fin de nuevo de eso que te gusta tanto.

Sagitario

Cada vez que alguien te recuerda un error que tuviste hace poco, te pones de mal humor. Lo mejor que puedes hacer es perdonarte y no herirte más interiormente con ello. Todos cometemos errores. Lo inteligente es aprender de ellos todo lo que se pueda.

Capricornio

No es tan grave lo que hoy te va a contar un hijo o una persona que está próxima a ti y que en principio te puede preocupar. Pero te darás cuenta de que no es para tanto en cuanto lo reflexiones un poco. Lo importante es que él o ella se sientan bien.

Acuario

Darás a ganar algún dinero a alguien que lo necesita mucho y que ahora te lo va a agradecer de una manera muy especial ya que contribuyes a sacarle de un apuro y a que obtenga un plus de tranquilidad. Más adelante incluso, recuperarás la cantidad.

Piscis

Procura mantener a raya esas obsesiones que te llevan a darle muchas vueltas a las cosas, quizá muy marcado hoy en el terreno de la salud. No deben faltar las precauciones, pero sin caer en la neurosis ni en algo que te lleve a estar en tensión permanente