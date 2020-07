Sara Verdasco y Juan Carmona, padres de dos mellizas

Sara Verdasco y Juan Carmona están de enhorabuena. El matrimonio por fin celebra el nacimiento de sus dos mellizas, tal y como anunció este miércoles Mariola Orellana, la tía del cantante, a través de una publicación en Instagram.

"¡Ya están aquí las mellizas más esperadas! Enhorabuena a mi pareja favorita, Sara Verdasco y Juan Carmona, os quiero infinito, ¡deseando abrazarlas!", escribió la tía del artista, acompañando el texto con un retrato de la pareja el día de su boda.

A pesar de haber llevado el embarazo con discreción, la hermana de Fernando Verdasco confesó en las últimas semanas sentirse impaciente por el nacimiento de las dos niñas, cuyo nombre todavía es un misterio.

La tía de Juan Carmona confirma en Instagram el nacimiento de las dos hijas de su sobrino y Sara Verdasco. MARIOLA ORELLANA / INSTAGRAM

En cuanto a este tema, la hermana del tenista contó en una entrevista con la revista ¡Hola! que ella y su marido tenían nombres pensados: "De chicos tengo muchos, de chica no tengo un nombre definido. Tengo varios que me gustan pero ninguno que me termine de encantar".

El embarazo se confirmó tan solo un mes después del bautizo de Miguel, el hijo de Fernando Verdasco y su mujer, Ana Boyer. Sara Verdasco, que comparte una relación excepcional con el deportista, fue la madrina del pequeño.

En esta nueva etapa, la pareja tendrá que combinar el plano profesional con la maravillosa e intensa labor de ser padre y madre primerizos. En este sentido, Sara Verdasco dirige un centro estético situado en Majadahonda y Juan Carmona, que trabaja en el mundo de la música.