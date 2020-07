Barcelona pierde atractivo como escenario para rodar audiovisuales

Si durante mucho tiempo Barcelona triunfó como escenario de producciones audiovisuales, al aumentar año tras año los rodajes con la ciudad como telón de fondo, últimamente su éxito decrece, y en 2019, el periodo anual más actual del que se dispone de datos cerrados, la caída fue la mayor de la historia documentada. Las filmaciones, 2.735, descendieron un 13,9% respecto a 2018 (3.175), cuando ya bajaron en relación a 2017, pero mucho menos, un 1,5%. La primera vez que disminuyeron fue en 2016, año en que lo hicieron en un 5,6%.

Así lo señalan los informes anuales de la Barcelona Film Commission (BFC), el servicio municipal que se encarga del sector audiovisual, que también muestran que en 2019 las producciones más numerosas fueron las publicitarias (893) y en segundo lugar se situaron los cortometrajes (581). El tercer puesto lo ocuparon los documentales (269) y el cuarto, los largometrajes (151).

Entre los rodajes más destacados estuvieron, por ejemplo, el de la película 'No matarás', de David Victori y protagonizada por Mario Casas; 'Foodie Love', una serie para HBO dirigida por Isabel Coixet; o 'Maradona: blessed dream', una serie de Amazon Prime sobre la infancia y la carrera como futbolista de Diego Armando Maradona.

El distrito barcelonés más solicitado para rodar el año pasado fue Ciutat Vella, con 630 permisos concedidos. De esta forma, Sant Martí perdió el primer puesto en el ranking que alcanzó en 2018 y se situó en un segundo lugar con 596 autorizaciones. Le siguieron el Eixample (519) y Sants-Montjuïc (401).

Entre los parques, el que acumuló más producciones fue el de la Ciutadella (66), como el año anterior; y entre las playas, la de Sant Sebastià, que pasó de seis en 2018 a 37 en 2019.

Los mercados más demandados por las productoras para rodar fueron el de la Boqueria (77 permisos) y el de Sant Antoni (33), y el museo gestionado por el Insitut de Cultura que tuvo más éxito, el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), con 41 licencias.

En cuanto al país de procedencia de las producciones, solo existen datos de las que solicitaron los servicios de la BFC. 478 fueron catalanas y 57, del resto de España. Las internacionales más numerosas fueron las del Reino Unido (50), Japón (29), Alemania (23), Estados Unidos (23) y Francia (17).

600 euros al día por rodar en la calle

Rodar en las calles de Barcelona es gratuito si el equipo es de un máximo de 10 personas, una cámara y un trípode. Si se superan estos límites se debe pagar una tasa de ocupación de la vía pública de 600 euros por día y localización.

En los parques, jardines y playas filmar es gratis, excepto si se trata de producciones publicitarias, para las que también es necesario abonar 600 euros por jornada y localización.

En cuanto a los mercados municipales, utilizarlos para un rodaje cuesta 783,52 euros diarios.

Medidas ante la Covid-19

Las productoras audiovisuales retomaron los primeros rodajes tras el confinamiento por la Covid-19 con la entrada en la fase 1 de la desescalada, con medidas de seguridad ante la pandemia. Dos ejemplos son Inicia Films, que siguió con el documental 'La flota de Indias', o Distinto Films, que ya ha culminado los 'retakes' de la nueva cinta de Neus Ballús, 'Seis días corrientes'. Tests PCR a todo el equipo, modificar guiones para evitar el contacto físico, el mínimo de gente posible en el set o maquillajes individuales son algunas medidas que establecieron.

La productora ejecutiva de Inicia Films, Valérie Delpierre, constató después de los primeros días de rodaje la necesidad de introducir la figura de una persona de perfil sanitario externa a la producción que se dedicara a hacer cumplir las normas de seguridad. El equipo de Distinto Films, por su parte, estableció un protocolo con la empresa de riesgos laborales e invirtió en equipos de protección individual (EPI). "Cada día tenemos que seguir un registro, tomar la temperatura y dar el material", explica el jefe de producción de la película, Bernat Rifé.

También las series de Televisión Española de la empresa catalana Diagonal TV 'Amar es para siempre' y 'Mercado central' retomaron los rodajes, y adaptaron los guiones para eliminar abrazos y besos, además de habilitar camerinos individuales.

Protocolos de organizaciones

Organizaciones como la Spain Film Commission o la Agrupación de Asociaciones del Audiovisual (AAA) elaboraron protocolos ante la Covid-19.

El de la AAA, por ejemplo, cita como primera medida la realización de tests PCR antes del contrato. También aconseja buscar localizaciones donde haya espacio para poder trabajar con las distancias suficientes de seguridad y hacer los castings de los actores telemáticamente.

En el rodaje, recomienda entregar un equipo de protección individual (EPI) diario, tomar la temperatura tres veces al día, equipos de maquillaje y peluquería individualizados para cada actor y actriz, y no mezclar la ropa en las mismas perchas, así como desinfectarla. Además, si es posible, se aconseja el uso de mascarillas para los figurantes que no estén en primero plano, transparentes para que la cámara no las capte.